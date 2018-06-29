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У красной черты. Госдолг принимает угрожающие размеры

29.06.2018 22:12 — Разное | UDF  
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Ранее правительство очертило предел: госдолг не должен превышать 45% к ВВП.

По состоянию на 1 июня объем госдолга составил 42,5 миллиарда рублей, сообщает сайт Минфина. По сравнению с началом года он увеличился на 292,5 млн рублей, или на 0,7%.

Много это или мало? Согласно планам правительства, в 2018-м ВВП Беларуси должен достигнуть 120 млрд рублей. По данным Белстата, в январе — мае этого года ВВП составил 44,9 млрд рублей.

Программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы предполагала, что внешний госдолг не должен превышать 25% к ВВП. Теперь же правительство очертило новый предел: госдолг не должен превышать 45% к валовому внутреннему продукту. Новые цифры Минфина говорят о том, что за первые полгода размер госдолга достиг 35% к планируемому по итогам года ВВП.

 
 
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Ранее правительство очертило предел: госдолг не должен превышать 45% к ВВП.
 
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