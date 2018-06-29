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В Минске скорая с включенными маячками не может проехать из-за колонны военной техники

30.06.2018 02:27 — Разное | Tut.by  
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В соцсетях 29 июня появился ролик, где машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками не может проехать из-за движущейся во время репетиции парада к 3 июля военной техники.

Видео: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

 
 
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В соцсетях 29 июня появился ролик, где машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками не может проехать из-за движущейся во время репетиции парада к 3...
 
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