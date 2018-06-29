На пляжах в Италии введут новый штраф

Власти страны приняли решение ввести наказание за покупку на пляже поддельных дизайнерских вещей, сообщает Daily Mail.

Сумма штрафа составит €7000. Дело в том, что в курортных городах очень часто можно встретить выходцев из Западной Африки, которые пытаются местным отдыхающим продать поддельную брендовую одежду.

По мнению министра внутренних дел Маттео Сальвини, они уклоняются от налогов, чем наносят ущерб предприятиям, которые производят оригинал.

После введения штрафа, туристы в Риме и Сардинии с лёгкостью могут получить квитанцию на внушительную сумму, если приобрели поддельные бейсболки, очки или часы. Кроме этого, сами продавцы будут штрафоваться на сумму от €2,4 до €15,3 тысяч.