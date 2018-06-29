Porsche обновил рекорд Нюрбургринга, державшийся с 1983 года

Гибридный спортивный прототип от компании смог установить абсолютный рекорд трассы.

Гонщик Тимо Бернхарнд на Porsche 919 Hybrid Evo прошёл круг Nürburgring-Nordschleife за 5 минут и 19, 546 секунды, обновив результат на 52 секунды, который не смогли превзойти на протяжении 35 лет.

Это лучшее время на знаменитом круге. Предыдущий рекорд в 6 минут и 11,13 секунды был установлен в 1983 году Штефаном Беллофом. К слову, на той гонке он находился за рулём Porsche 956C.

Автопроизводитель не думает останавливаться на достигнутом и собирается улучшить свой же результат. По мнению экспертов, при идеальных условиях можно проехать круг Нюрбургринга и за 5 минут.