Археологи сделали жуткую находку в Турции

Группа учёных из Музея естествознания в Лондоне обнаружила захоронение с 11 детьми, сообщается на сайте музея.

В ходе раскопок стало известно, что они были принесены в жертву. Гробницу обнаружили на кургане Башур Хаюк. В могиле лежали 11 детей в возрасте от 11 лет и старше. Все жертвы ритуального убийства были аккуратно сложены, а рядом обнаружили множество различных украшений.

Руководитель раскопок Бренна Хассет рассказал, что все факты указывают на то, что дети были убиты насильственным путём во время жертвоприношения. Захоронение датируется бронзовым веком. Учёные считают, что подобный ритуал проводили для «демонстрации власти» и поддержания порядка.