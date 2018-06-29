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Канада с 1 июля вводит ответные меры против тарифов США

30.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Несколько категорий американских товар попадут под пошлины на сумму в 16,6 миллиардов канадских долларов, сообщает МИД страны.

Правительство Канады считает подобные действия, касательно американских товаров, благоразумными. Особенно после того, как США повысили тарифы на канадскую сталь и алюминий.

Ответные пошлины вступят в силу 1 июля. Они затронут несколько различных категорий товаров: моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.

Кроме этого, руководство Канады поддержит отечественных производителей стали, вложив в предприятия 2 миллиарда канадских долларов. Эти деньги пойдут на защиту интересов рабочих и предпринимателей, занятых в металлургии и обрабатывающей промышленности. 

 
 
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​Несколько категорий американских товар попадут под пошлины на сумму в 16,6 миллиардов канадских долларов
 
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