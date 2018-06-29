Депутаты смягчили наказание по нескольким статьям УК

Поправки об изменении наказаний за экономические и наркотические преступления были приняты в первом чтении Палатой представителей.

Проект закона представил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Вадим Ипатов.

Поправки предусматривают сокращение сферы применения лишения свободы относительно экономических преступлений: изменяется категория отдельных нарушений, меняются категории преступлений, размеры крупных и особо крупных сумм увеличены. Теперь крупным будет считаться ущерб, превышающий базовую величину в тысячу раз, особо крупный – две тысячи.

Кроме этого, в УК вносятся изменения, исходя из которых, человеку, который впервые осуждается за экономическое преступление и не представляет опасности для жизни в обществе, не будет назначаться наказание в виде лишения свободы.

Поправки касательно ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) снижают срок нижнего предела наказания с пяти до трёх лет лишения свободы, а по части два с восьми до шести лет.

Для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. В случае принятия проекта закона им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Помимо всего прочего, в УК может появиться новая статья: наказание за пропаганду самоубийства. Максимальный срок за умышленное распространение информации, которая может побудить человека лишить себя жизни – это арест или ограничение свободы до двух лет. Если такая информация привела к самоубийству или попытке, то наказание ужесточается до пяти лет ограничения свободы.