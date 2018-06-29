SpaceX запустила Falcon 9 с необычным грузом для МКС

Ракета доставит на Международную космическую станцию принадлежности для научных экспериментов и одного «пассажира», сообщают информагентства.

Экипаж станции пополнится новым интерактивным роботом-помощником по имени Cimon или Crew Interactive Mobile Companion. Машина оснащена искусственным интеллектом и внешне похожа на шар.

«Помощник» имеет экран с анимированным лицом, камерами и микрофоном. Кроме этого, с помощью нескольких вентиляторов он сможет свободно передвигаться в условиях микрогравитации.

Cimon был создан разработчиками из Airbus и IBM. Его основной функцией на МКС будет научная съёмка и участие в экспериментах. Он способен к самообучению, а компаньоном робота-помощника станет командир станции Александр Герст.