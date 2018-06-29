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SpaceX запустила Falcon 9 с необычным грузом для МКС
Ракета доставит на Международную космическую станцию принадлежности для научных экспериментов и одного «пассажира», сообщают информагентства.
Экипаж станции пополнится новым интерактивным роботом-помощником по имени Cimon или Crew Interactive Mobile Companion. Машина оснащена искусственным интеллектом и внешне похожа на шар.
«Помощник» имеет экран с анимированным лицом, камерами и микрофоном. Кроме этого, с помощью нескольких вентиляторов он сможет свободно передвигаться в условиях микрогравитации.
Cimon был создан разработчиками из Airbus и IBM. Его основной функцией на МКС будет научная съёмка и участие в экспериментах. Он способен к самообучению, а компаньоном робота-помощника станет командир станции Александр Герст.
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Экипаж станции пополнится новым интерактивным роботом-помощником по имени Cimon
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