Сегодня, 29 июня, во Дворце культуры Металлургов прошёл конкурс "Мисс БМЗ - 2018".

За это почётное звание боролись одиннадцать представительниц предприятия.

Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс БМЗ» стала стала Ольга Кострома.

Каждая из участниц была удостоена следующих титулов:

"Вице мисс БМЗ" - Снежана Шульгова;

"Мисс зрительских симпатий" - Наталья Сакавчук;

"Мисс Фото" - Анастасия Тарасенко;

"Мисс Стиль" - Карина Татаринова;

"Мисс Индивидуальность" - Тамара Макаревич;

"Мисс Оригинальность" - Елизавета Абдулаева;

"Мисс Улыбка" - Татьяна Говорушко;

"Мисс Гламур" - Марина Василенко;

"Мисс Интеллект" -Ирина Овсянникова;

"Мисс Вдохновение" - Юлия Картакова.

Николай СЕМЕНЕЦ.

Фото автора.

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