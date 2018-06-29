Сегодня, 29 июня, во Дворце культуры Металлургов прошёл конкурс "Мисс БМЗ - 2018".
За это почётное звание боролись одиннадцать представительниц предприятия.
Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс БМЗ» стала стала Ольга Кострома.
Каждая из участниц была удостоена следующих титулов:
- "Вице мисс БМЗ" - Снежана Шульгова;
- "Мисс зрительских симпатий" - Наталья Сакавчук;
- "Мисс Фото" - Анастасия Тарасенко;
- "Мисс Стиль" - Карина Татаринова;
- "Мисс Индивидуальность" - Тамара Макаревич;
- "Мисс Оригинальность" - Елизавета Абдулаева;
- "Мисс Улыбка" - Татьяна Говорушко;
- "Мисс Гламур" - Марина Василенко;
- "Мисс Интеллект" -Ирина Овсянникова;
- "Мисс Вдохновение" - Юлия Картакова.
Николай СЕМЕНЕЦ.
Фото автора.
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