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Итоги конкурса "Мисс БМЗ - 2018"

30.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Итоги конкурса "Мисс БМЗ - 2018"

Сегодня, 29 июня, во Дворце культуры Металлургов прошёл конкурс "Мисс БМЗ - 2018".

За это почётное звание боролись одиннадцать представительниц предприятия.

Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс БМЗ» стала стала Ольга Кострома.
Каждая из участниц была удостоена следующих титулов:

  • "Вице мисс БМЗ" - Снежана Шульгова;
  • "Мисс зрительских симпатий" - Наталья Сакавчук;
  • "Мисс Фото" - Анастасия Тарасенко;
  • "Мисс Стиль" - Карина Татаринова;
  • "Мисс Индивидуальность" - Тамара Макаревич;
  • "Мисс Оригинальность" - Елизавета Абдулаева;
  • "Мисс Улыбка" - Татьяна Говорушко;
  • "Мисс Гламур" - Марина Василенко;
  • "Мисс Интеллект" -Ирина Овсянникова;
  • "Мисс Вдохновение" - Юлия Картакова.

Николай СЕМЕНЕЦ.

Фото автора.

Все снимки этого мероприятия смотрите в разделе "Фотоновости":

Во Дворце культуры металлургов прошёл конкурс "Мисс БМЗ - 2018"

 

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Сегодня, 29 июня, во Дворце культуры Металлургов прошёл конкурс "Мисс БМЗ - 2018". За это почётное звание боролись одиннадцать представительниц предприятия....
 
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