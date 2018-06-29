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Microsoft предлагает пользователям создать свой уникальный шрифт

30.06.2018 06:45 — Разное | ОНТ  
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Программа Font Maker появилась на базе Windows 10, пишет Softpedia.

Благодаря новой разработке, любой человек при желании создаст свой уникальный шрифт. В работе над ним можно использовать не только мышку, но и несколько различных стилусов, чтобы он основывался на персональных особенностях письма пользователя.

Разумеется, затем уникальный шрифт можно сделать основным при работе за компьютером. По мнению авторов, программа позволит людям создать свой уникальный стиль, который отвлечёт их от рутинных действий во время работы с Windows 10. 

 
 
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​Программа Font Maker появилась на базе Windows 10, ​пишет Softpedia.
 
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