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Лукашенко пожелал России успехов в матче с Испанией
30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко пожелал России успеха в предстоящем матче с Испанией. Об этом он заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «МИР 24».
Кроме того, Лукашенко отметил, что чемпионат по футболу в России проходит на высоком уровне – как в плане организации, так и проведения. И тому подтверждение позитивные отзывы болельщиков со всего мира.
Напомним, 1 июля сборная России и Испании
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Об этом белорусский лидер заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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