Лукашенко пожелал России успехов в матче с Испанией

Белорусский президент Александр Лукашенко пожелал России успеха в предстоящем матче с Испанией. Об этом он заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «МИР 24».

Кроме того, Лукашенко отметил, что чемпионат по футболу в России проходит на высоком уровне – как в плане организации, так и проведения. И тому подтверждение позитивные отзывы болельщиков со всего мира.