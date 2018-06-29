Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой



Андрей Дементьев. Фото: GLOBAL LOOK press

был четырежды женат. Но от первой жены, с которой он создал семью еще в 19 лет, детей у него не было. Зато в последующих браках появились две дочери (одна приемная) и сын Дмитрий.Правда, когда парню исполнилось 26 лет, он покончил с собой из-за напряженных отношений с супругой. Трагедия произошла, когда Дмитрий отдыхал на Кавказе. За день до самоубийства сына Дементьев говорил с ним по телефону.– говорил Дементьев в интервью изданию "Бульвар Гордона".Супруга сына поэта через несколько лет покончила с собой...позже уверял Дементьев.Поэт не раз говорил в интервью, что косвенно виноват в трагедии.– вспоминал поэт.