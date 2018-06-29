Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ

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Фото: GLOBAL LOOK pressФото: GLOBAL LOOK press

Dni.Ru решили посмотреть на ситуацию объективно и вставить свои пять копеек в неутихающие словесные баталии.Чемпионат мира по футболу внезапно вскрыл проблему, появления которой в дни спортивного праздника никто не ожидал. Несмотря на декларируемые дружелюбие и открытость страны, оказалось, что часть нашего общества не готова принять "слишком тесную" культурную и межнациональную интеграцию. Обнимающиеся и целующиеся с иностранцами россиянки вызвали оторопь у некоторых соотечественников, которые кинулась обвинять их в неподобающем поведении, которое якобы позорит страну.Разгоревшийся скандал привлек внимание СМИ. Да так, что некоторые журналисты не стеснялись в выражениях, описывая происходящее на улицах российских городов, в которых проходят игры мундиаля. Так, в одном из известных изданий вышел материал с хлестким заголовком "Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Впрочем, позже слово "поколение" было заменено на "время", но бдительные интернет-пользователи уже успели сделать массу скриншотов.Автор колонки, который, как выяснилось, является членом Межрегионального союза писателей Украины, окрестил наших соотечественниц "паршивыми овцами", которые, по его мнению, "впали в сексуальную горячку". Происходящее публицист назвал следствием преклонения перед Западом.Другая часть медийного сообщества, наоборот, выступила в поддержку девушек. Так, видеоблогерзаявил, что наши соотечественницы могут заниматься сексом с любым человеком, который им понравится. Журналист и автор популярного канала на YouTube пояснил, что для россиянок иностранцы кажутся более привлекательными, поскольку следят за собой и стараются быть в хорошей физической форме даже в зрелом возрасте.Дискуссия о поведении россиянок вылилась и в социальные сети. Так, в социальной сети "ВКонтакте" набирает популярность группа Buceta Rosa ("розовая вагина"). Ее название происходит от одноименной песни, которую бразильские фанаты исполнили вместе с россиянкой, не владевшей португальским языком. Видео получило большой резонанс в Сети, а на родине болельщиков уже пообещали разобраться с их поведением. Участники группы жестко критикуют общающихся с иностранцами российских девушек, публикуют соответствующие фотографии и видеозаписи, сопровождая оскорбительными комментариями.Постараемся взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ее объективно. Абстрагируемся как от тех, кто клянет россиянок на чем свет стоит, так и от тех, кто отстаивает их право предаваться любовным утехам с бразильцами, аргентинцами, мексиканцами и другими представителями интернациональной футбольной семьи.Как известно, человек – существо социальное. Любой цивилизованный социум, которым, несомненно, является и российское общество, налагает на своего представителя определенные этические и моральные обязательства, призывая следовать установленным и общепринятым нормам приличия.Ведешь себя подобающе – интегрируешься в общество. Те же, кто подчеркнуто игнорируют принятые нормы и правила, зачастую негласные, подвергаются критике и порицанию. Моральные и этические нормы существовали, существуют и будут существовать в любом социуме вне зависимости от его политического, экономического, культурного и религиозного бэкграунда. Это данность, от которой никуда не деться.С началом всеобщей глобализации, стиранием культурных и экономических границ морально-этические правила подвергаются некоторым изменениям, подстраиваясь под потребности времени. Тем не менее человек по-прежнему живет в определенных рамках, которые не позволяют социуму скатиться к состоянию дикой природы и первобытного общества.И упразднить общепринятые нормы не в силах даже такое грандиозное событие, как чемпионат мира по футболу. А раз так, то никто не отменял необходимость соблюдать элементарные правила приличия, вести себя в публичном пространстве корректно и пристойно.В отношениях с иностранцами нет абсолютно ничего предосудительного. Любой человек имеет право распоряжаться своей жизнью так, как ему хочется. С кем общаться, встречаться, кого любить, за кем ухаживать и прочее – это дело каждого отдельного члена социума, и чтение ему нотаций является не чем иным, как бестактным вмешательством в личную жизнь. И мужчины, осуждающие наших девушек за их тесное общение с зарубежными болельщиками, на самом деле несколько лукавят. Сами они, судя по комментариям в социальных сетях, были бы не прочь "подцепить" симпатичную иностранку.Другое дело, что забывать о нормах приличия все-таки не стоит. Судя по многочисленным видеозаписям в Сети, некоторые наши соотечественницы ведут себя с зарубежными болельщиками очень раскованно и откровенно и, кажется, напрочь забывают про элементарные правила поведения. Причем происходит все это в самых что ни на есть публичных местах.Но кто мешает знакомиться с иностранцами и проводить с ними время в более приличных формах? Встретиться, посидеть в кафе, баре или ресторане, пообщаться и, если уж так сильно хочется, поехать после этого в гостиницу. Самая элементарная система поведения, которой мы следуем в повседневной жизни. И разве кто-то кого-то за это осуждает?Мундиаль – действительно очень значимое для нашей страны событие, позволяющее показать Россию открытой и дружелюбной страной, сломать все те негативные стереотипы и мифы, которые годами, а в некоторых случаях десятилетиями и даже веками культивировались и продолжают культивироваться за рубежом антироссийски настроенными пропагандистами и прочими "доброжелателями".И любовь – прекрасное, важнейшее дополнение к этому замечательному празднику. Множество самых разных наций, культур и религий – все это ровно на один месяц смешалось на российской почве в удивительный, яркий и разнообразный коктейль, который мы имеем счастье наблюдать на улицах наших городов.сказал в день начала мундиаля глава комитета Госдумы по физической культуре и спортуТак давайте не портить этот прекрасный праздник жизни. Общайтесь, встречайтесь, влюбляйтесь, но не забывайте, что вести себя нужно прилично. Пусть даже вокруг царит опьяняющая атмосфера всеобщей радости и безудержного веселья.