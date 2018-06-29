Во время сдачи нормативов умер сотрудник жодинской тюрьмы

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— рассказывают TUT.BY родные старшего контролера жодинской тюрьмы № 8.было 40 лет, в тюрьме проработал больше 20.вздыхают родственники. —Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы с сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдалзадаются вопросом родные.Оперативно получить комментарий у Следственного комитета TUT.BY не смог.