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Эксперты о пробах земли возле завода «БИТ-Сплав»: «Это зона экологического бедствия. Людей надо отселять»

30.06.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инициативная группа, выступающая против строительства брестского аккумуляторного завода, заказала независимой лаборатории проведение анализа грунта на предмет загрязнения свинцов в районе аналогичного предприятия «БИТ-Сплав» в Белоозёрске. Результаты ужасают: землю надо вывозить, людей – отселять.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56848.php

Эксперты о пробах земли возле завода «БИТ-Сплав»: «Это зона экологического бедствия. Людей надо отселять»

Вот уже полгода инициативная группа пытается доказать, что строящееся под Брестом предприятие «Айпауэр» с литейным производством свинца является чрезвычайно опасным и несёт потенциальную угрозу окружающей среде и здоровью жительниц и жителей Бреста и Брестского района.

Врач-невролог Татьяна Фесикова рассказывает, что для подтверждения опасности такого рода производств в Беларуси группа заказала независимую экспертизу, которая в свою очередь показала очень высокий уровень загрязнения земли вокруг предприятия «БИТ-Сплав» с литейным производством.

Завод «БИТ-Сплав» напрямую связан с тем, который строится в Бресте, поскольку у них один владелец. «БИТ-Сплав» принадлежит «Первой аккумуляторной компании» и непосредственно бизнесмену Виктору Лемешевскому.

В свое время проект «БИТ-Сплав» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это предприятие включено в национальную систему мониторинга, и за безопасностью его деятельности наблюдает целый ряд аккредитованных организаций и министерств, обеспечивая перекрёстный контроль состояния воды, воздуха, земли и окружающей среды в целом. Во всяком случае, именно так написано на сайте «БИТ-Сплава».

Но насколько в действительности безопасна деятельность предприятия для окружающей среды?

По словам представителя инициативной группы Дмитрия Бекалюка, группа обратилась в компанию «ТЕСТЭКО» (Ассоциация независимых лабораторий, Москва, Россия) для проведения независимой экспертизы, потому что оборудование, которое использует эта компания, и партнёры, совместно с которыми она работает, признаны во всём мире.

«Она имеет аттестат аккредитации, действующий на территории России и всего Таможенного союза. Результаты исследований, проводимых в этой лаборатории, могут быть рассмотрены в качестве доказательств в суде. В частности, уже были прецеденты, когда их анализы официально признавались на территории Республики Беларусь».

Результаты проведённых исследований шокировали и инициативную группу, и специалистов-экологов, и экспертов, которые собственно проводили анализ.

«Приехал специалист, который уполномочен на отбор проб грунта, в соответствии с законом отобрал пробы, – рассказвает Дмитрий Бекалюк. – Результаты анализа следующие: превышение по свинцу в деревне Хрыса подтвердилось. За пределами санитарной защитной зоны, на расстоянии один километр непосредственно от завода, после пяти лет работы предприятия уровень содержания свинца в грунте превышает предельно допустимую концентрацию в 6,8 раз. А на расстоянии полутора километров от завода – в 3,4 раза».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56848.php

Эксперты о пробах земли возле завода «БИТ-Сплав»: «Это зона экологического бедствия. Людей надо отселять»

Ещё хуже оказалась ситуация в посёлке Зелёный бор Белоозёрского района. В одном метре от границы территории, где хранятся отходы производства, количество свинца в почве превышает предельно допустимую концентрацию в 14,6 раз.

Результаты анализов, проведённых этой лабораторией, кардинально отличаются от результатов, содержащихся в ответах Брестского областного исполнительного комитета.

По данным Брестоблисполкома, все пробы почв, которые отбирались в деревне Хрыса, содержат свинец в пределах допустимых норм. Из ответов исполкома также следует, что за пределами мест хранения свинецсодержащих отходов в Зелёном бору загрязнения нет.

«Эти анализы показали тот ужас, который придёт в Брест. Предприятие в Белоозёрске работает пять лет, а почвы уже так загрязнены, что их надо просто вывозить, а на их место завозить новые. Людей нужно отселять! Когда московские экологи увидели результаты исследований, они сказали, что это зона экологического бедствия».

Все отборы проб брались специалистом на глубине 20-30 см, и то, что на такой глубине отмечается очень высокий уровень загрязнения свинцом, демонстрирует высокую степень миграции этого металла в почву, говорят представители инициативной группы.

В свою очередь, это ведёт к неизбежному загрязнению грунтовых вод, которые питают придворовые колодцы. Также это приводит к накоплению свинца в грибах и кормовых культурах, растущих на данных территориях.

Проводились исследования почв на предмет наличия свинца и непосредственно на придомовых территориях.

Так, в деревне Хрыса на улице Красногвардейская, 41 содержание свинца в почве составило 110мг/кг, и это более чем в 3,4 раза выше предельно допустимой концентрации.

Татьяна Фесикова также отмечает, что проводилось исследование на содержание свинца в отходах производства. Результаты показали, что уровень содержания свинца в этих отходах находится за пределами возможных измерений.

«По мнению экологов и специалистов, непосредственно выезжающих за пробами, содержание свинца в концентрации, не поддающейся исчислению (более 1000 мг/кг) означает, что эта территория должна быть объявлена зоной экологического бедствия со всеми вытекающими последствиями и срочной ликвидацией загрязнения. Прежде всего должна быть определена зона загрязнения и ограничена хозяйственная и другая деятельность», - говорит Татьяна.

Врач добавляет: «Происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха аэрозолями свинца, тяжёлый металл оседает на поверхности почвы. И, несмотря на все заверения, этот процесс должным образом не контролируется ни внутренней системой производственно-аналитического контроля, которая должна быть на предприятии, ни внешними государственными органами. За период действия предприятия «БИТ-Сплав» так и не налажен должный доступ-контроль со стороны уполномоченных органов. Также происходит сокрытие информации о действительной экологической обстановке вокруг завода».

 
Теги: Брест
 
 
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