ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии

30.06.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

29 июня 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии арт сообщества Белорусского Союза художников «ЛИТАРТ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56846.php

В Бресте открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии

За столетия, прошедшие с тех пор, когда появилась письменность и книгопечатания, техника шагнула вперед, на смену гусиным перьям и перьевым ручкам пришли клавиатуры компьютеров. И теперь они помогают современным художникам тиражировать придуманные ими шрифты. Они украшают книги, придают индивидуальность плакатам, рассказывают историю мира и сами по себе являются произведениями искусства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56846.php

В Бресте открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии

На выставке можно понять, как дерево поддерживает жизнь, увидеть звучание буквы А и музыку друзей- соперников-композиторов. Линии букв расчерчивают небо за окном, превращая его в художественное полотно, устраивают торнадо на холсте, повторяют каллиграфические наброски известного поэта. Толщина линии, наклон кисти, авторский взгляд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии арт сообщества Белорусского Союза художников «ЛИТАРТ». За...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель районного Совета депутатов проведет прямую линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика