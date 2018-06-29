В Бресте открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии

29 июня 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка шрифтовых композиций и каллиграфии арт сообщества Белорусского Союза художников «ЛИТАРТ».



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За столетия, прошедшие с тех пор, когда появилась письменность и книгопечатания, техника шагнула вперед, на смену гусиным перьям и перьевым ручкам пришли клавиатуры компьютеров. И теперь они помогают современным художникам тиражировать придуманные ими шрифты. Они украшают книги, придают индивидуальность плакатам, рассказывают историю мира и сами по себе являются произведениями искусства.



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На выставке можно понять, как дерево поддерживает жизнь, увидеть звучание буквы А и музыку друзей- соперников-композиторов. Линии букв расчерчивают небо за окном, превращая его в художественное полотно, устраивают торнадо на холсте, повторяют каллиграфические наброски известного поэта. Толщина линии, наклон кисти, авторский взгляд.