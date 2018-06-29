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Отключение горячей воды в г. Бресте с 4 по 7 июля 2018 года
30.06.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест
"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:
с 08:00 часов 04 июля до 17:00 07 июля 2018 года в районах, ограниченными улицами:
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"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному...
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