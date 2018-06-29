Отключение горячей воды в г. Бресте с 4 по 7 июля 2018 года

"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:



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с 08:00 часов 04 июля до 17:00 07 июля 2018 года в районах, ограниченными улицами:



- ул. Я. Купалы, ул. Гродненская, ул. Орловская, пр. Партизанский;

а также здания: ул. Московская, 248, 248/1, 210, 206; ул. Голубая, 1, 2.



"Брестские тепловые сети" приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.