Вандалы прошлись по Брестской аллее фонарей

Недавно обнаружил на скульптуре дворника стоящей рядом с фонарём Брестского мусороперерабатывающего завода, нарисованные розовой краской непонятные каракули. Затем увидел такие же художества на наковальне рядом с гефестовским фонарём. Не удивлюсь если и на других малых формах по улице Гоголя появились подобные надписи.



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Попытался разобраться, чтобы это значило – оказывается это ТЕГИ.

Немного истории. Виноваты американцы и журналисты.



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Настоящее современное рисование на стенах зародилось в 1970-х годах и разошлось очень быстро по всему миру. Теги граффити распространились благодаря одному молодому человеку из Нью-Йорка, который подрабатывал обычным курьером. Он каждый день ездил в метро, оставляя рисунок тега, который назывался «Таки-183». Через некоторое время об этом молодом человеке были написаны интересные факты в газетах. Благодаря этому удивительному курьеру в настоящее время используются граффити как надписи, логотипы, автографы, картины.

Брестский анонимный райтер (граффити – художник) в интервью для одного из Брестских интернет-порталов рассказал:

«Граффити-тусовка делится на два типа: те, кто рисует легально, и те, кто рисует нелегально. Конечно, в Бресте есть специально выделенные места для граффити, но их очень мало. Нам нужно больше локаций и какой-то поддержки, что-ли. Кажется, не сильно согрешу против общественной истины, если скажу, что большая часть нашего общества относится к граффити негативно. Если это какой-нибудь условный стрит-арт – все в восторге. Но если это тег (пускай и нарисованный качественно) — обвинений в вандализме не избежать. Надо понимать, что любой райтер начинает с написания собственного никнейма (автограф-псевдоним) - это основа основ. Мне, может быть, тоже это не нравится, но это не значит, что подобные вещи не имеют права на существование. Потому что всегда нужно иметь в виду возможности перспективы: сегодня он тегает какие-то каракули, а завтра получится мощный рисунок. Нужно поддерживать новичков и стараться доносить какие-то простые истины. Возможно, тогда люди поймут, что граффити – это нечто большее, чем корявые надписи на стенах.

Я бы не сказал, что милиционеры целенаправленно охотятся за райтерами, нет. Тут два варианта: либо нарваться на патруль, так сказать, в процессе разрисовывания, либо нарваться на заявление от оскорбленных жителей, посчитавших рисунок ущербом собственному дому, – такие дела рассматриваются в обязательном порядке. Как ни странно, органы правопорядка относятся к граффити резко отрицательно, а к стрит-арту – совершенно спокойно, хотя, повторюсь, чисто технически это одно и то же. Каждый райтер рано или поздно попадает на рандеву с милиционерами. Это неотъемлемая часть нашей культуры. Как-то не получается «жить дружно». Есть даже отдельная статья в Уголовном Кодексе, 341-я – «Осквернение сооружений и порча имущества».»

Как наказывают вандалов граффитистов

В июне прошлого года в Минске судили и оштрафовали на 18 миллионов рублей (до деноминации) граффитистов, которые хотели на трансформаторной будке нарисовать портрет Василя Быкова. Они принадлежали к витебской команде уличных художников «HoodGraff».

Последнее время не слышно, чтобы судили кого-то из Брестских граффитистов. Хотя рисунки на стенах появляются с завидной регулярностью. В нашем доме по улице Гоголя только в этом году закончили делать капитальный ремонт, а в мае месяце на одной из торцевых стен появился огромный рисунок с тегом. Малярам из коммунальной службы пришлось перекрашивать всю стену до второго этажа. Солидные денежные затраты, за несколько дней «славы» безымянного художника.