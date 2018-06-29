|
Начальнику УВД Брестского облисполкома присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции
30.06.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.
Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко (начальник УВД Брестского облисполкома) присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальнику УВД Брестского облисполкома присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)