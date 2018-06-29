Первые 100 баллов на ЦТ

На Гродненщине есть первые 100-балльные результаты централизованного тестирования – по белорусскому и русскому языкам, а также математике.





Максимальное количество баллов набрали по русскому языку выпускницы Поречской и Квасовской СШ Гродненского района Екатерина Таловова и Ксения Карпук, Ивьевской СШ Алеся Стецкая, гимназии №1 города Ошмяны Антонина Ляпко, Юлия Кочерга, лидской гимназии №1 Кристина Невера и Вероника Парфенчик, а также СШ №38 города Гродно Анна Мелешкевич.





Прекрасный результат у юных ивьевчан, сдававших белорусский язык, Елизаветы Малюк Липнишковского детского сада – средней школы и Алексея Путика, выпускника Юратишковского яслей сада – СШ. 100 баллов по белорусскому языку у Марии Мурог из СШ №4 города Новогрудка.









В математике крепкие знания показали выпускница Гезгаловской СШ Дятловского района Ангелина Басай, выпускник гимназии №1 Новогрудка Валерий Комар и гродненской СШ №36 с польским языком обучения Вадим Титко. 100 баллов по биологии набрала выпускница ошмянской гимназии №1 Анастасия Саванец.







– Не могу сказать, что очень много времени уделяла подготовке к ЦТ по русскому языку. Точно меньше, чем химии и биологии, которые также сдавала. Просто язык мне всегда довольно легко давался, – рассказала Екатерина Таловова. – На репетиционном тестировании набрала 100 баллов, но на такой же результат на ЦТ не очень надеялась. Было много сомнений. Так что, когда через приложение узнавала результат, увидев 100 баллов, несколько раз проверила не ошибка ли это.





100 баллов увидели и одноклассницы из Ошмян. Хорошие знания они получили на уроках русского языка педагога Ларисы Концевой и на факультативе по предмету, который посещали два года. Занятия вела еще один талантливый педагог гимназии Наталья Рудая. В прошлые годы ученики Натальи Евгеньевны показывали высокие результаты на ЦТ, набирая более чем по 90 баллов, а вот 100-балльный результат – впервые. И тем более приятно, что сразу у двух выпускниц.





– Очень рада за девочек, это прекрасный результат нашей совместной с педагогами и ими самими работы, – отметила Наталья Рудая. – Юля и Тоня учились в филологическом классе, где языкам уделяется больше времени. Антонина – участница олимпиады по русскому языку, Юля принимала участие в конкурсах. Знания у обеих очень крепкие. Хочу сказать, что факультативные занятия – большое подспорье в учебе. На них ребята могут более углубленно изучить материал, это помогает лучше подготовиться и к олимпиаде, и к централизованному тестированию.





В семье Путик из Юратишек дети с малого возраста привыкали быть самостоятельными, их не нужно было заставлять делать уроки. Мама и одновременно первая учительница Валентина Степановна приложила все усилия, чтобы они понимали: знания нужны не для хороших отметок, а чтобы получить в будущем интересную и востребованную профессию. Старшая дочь Елизавета окончила БГЭУ, собирается поступать в магистратуру. Когда она сдавала ЦТ по белорусскому языку, набрала 90 баллов. У ее брата Алексея в этом году результат еще лучше: 100 баллов.









– У Алексея очень хороший педагог, учитель-методист Нонна Владимировна Силюк. Много материала давала на уроках, на факультативных занятиях. Так что 100 баллов – их совместная с Лешей заслуга, – говорит Валентина Степановна.



Хорошо сдал юноша и математику: 96 баллов. Ждет результатов по физике. А вот с университетом, где хотел бы учиться, уже определился – БГУИР.





Стоит сказать, что это далеко не все максимальные результаты: информация постоянно обновляется. Так что, уверены, еще не раз будет сотня у юных жителей Принеманья.