Впервые в Гродно прошла фотовыставка под гипнозом

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Давно в редакционной почте не было пресс-релизов, которые так интриговали: первая выставка под гипнозом. Что и как хотелось испытать на себе. Тем более, все это – в...