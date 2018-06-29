Впервые в Гродно прошла фотовыставка под гипнозом

В самом зале – легкая музыка природы, журналистов для небольшого помещения немало, но … разговаривают в основном шепотом. Хотя ничего еще не началось. «На самом деле, вы уже под гипнозом. Только не знаете этого», – то ли шутит, то ли нет кто-то.
Выставка под гипнозом, говорит PR-консультант проекта Михаил Лис, проходит впервые не то что в Гродно, но и в Беларуси, а, может, и в мире. Хотя само трансовое состояние для человека норма. Например, утром на грани сна и бодрствования. Или вечером, когда погружаемся в сон. О его признаках говорит врач-психотерапевт Алла Балинская: мышечное расслабление, покачивание головы, может быть ощущение, словно наблюдаете себя со стороны, приятное тепло по телу, приятная тяжесть…
– Обычно, когда люди приходят на выставку, они смотрят, что-то чувствуют, переживают и в итоге уходят уже с изменившимся состоянием. Мы решили сделать наоборот и пойти с конца. Сначала человека вводим в определенное состояние, трансовое, а уже потом в этом состоянии он воспринимает работы Натальи, – рассказал Михаил.
Что в них необычного, поясняет сама автор.
– Я работаю в технике мультиэкспозиции, когда один и тот же кадр фотографируется несколько раз. Сначала снимаю человека, а уже потом работаю с кадром в основном на природе. Она и есть источник моей творческой силы. И, когда я работаю, впадаю в некоторое трансовое состояние: гуляю по лесу, а мысли сосредоточены только на фактурах, том, что я вижу. Мы хотим, чтобы зрители отключили все свои логические фильтры и посмотрели на фотографии только через чувства.
А потому для неподготовленных экспозицию не открывают – все время она спрятана за плотной шторой. Дальше – минут 15-20 для расслабления. Мягкие кресла, специальная музыка, приглушенный свет. Психотерапевт предупреждает: не все могут позволить себе войти в состояние транса. Кому-то это сделать проще, кому-то сложнее. Попробуем.
Специальная запись помогает расслабиться: шорохи, слова, музыка, горловое пение… И вспышка фотокамеры бьет через закрытые веки. Это коллеги в погоне за удачным кадром. Признаться, не дают сосредоточиться на том, что слышишь в наушниках. К счастью, остальные гости будут от этого избавлены. В компании тех, кто увидел выставку в числе первых, все же были люди, которые смогли погрузиться в транс, несмотря ни на шарканье ног, ни на фотовспышки. А дальше каждый со своими мыслями или их отсутствием идет смотреть работы. Причудливые наслоения кадров, образы… В зале, где есть только ты, фотография и голос в наушниках, экспозиция воспринимается особенно тонко. Каждым по-своему. Для меня – как 3D с полным погружением то на лесную тропу, то в море…или чьи-то глаза. Это тоже опыт. Другого прочтения.
– На этой выставке мы используем трансовое состояние, чтобы показать гипнотизм фотографии Натальи не только снаружи, но и изнутри. Зритель приходит не только посмотреть, но и поучаствовать. Как нам кажется, гостям будет интересно. Тем более, в Беларуси такого не проводилось. По нашей задумке, в галерее будут не только выставки художников, сувенирный магазин. Хотим, чтобы она стала арт-площадкой, где можно проводить самые разные мероприятия: лекции, мастер-классы, семинары. Планируем устраивать кинопоказы. Готовы подержать и реализовать самые необычные идеи. Хочется, чтобы это культовое место немного обновилось, – рассказали директор Екатерина Петруций и арт-директор Ольга Барановская.
К слову, «У майстра» – первая частная галерея, которая открылась в Гродно. В конце этого года она отметит 25-летие. Праздник обещают сделать незабываемым.
Выставку Натальи можно увидеть до 10 июля, правда, уже без транса. Необычные сеансы проводят один день, по предварительной записи. Их посетят чуть более ста человек. Впрочем, все равно фото стоит посмотреть.