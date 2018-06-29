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Самые опасные растения, которые есть в Беларуси

30.06.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси постепенно снимают запрет на посещение лесов, а значит можно идти за ягодами. Правда, нужно быть внимательным: среди растений встречаются смертельно опасные. 42.TUT.BY собрал самые ядовитые растения наших широт. Постарайтесь запомнить их и по возможности избегать.

Борщевик Мантегацци

Heraclеum mantegazzianum, «гигантский борщевик», «древовидный борщевик», «кавказский борщевик»


Изображение: GerardM / wikipedia.org

Этот борщевик и правда гигантский: его высота может достигать 6 метров, длина листа — 3 метров, в одном соцветии появляется по несколько тысяч цветков.

Изначально он рос на Кавказе, потом его привезли в Великобританию как декоративное растение. Зря. Растение быстро распространилось по Западной Европе и попало даже в США. Теперь защитники природы с ним борются.

Если сок борщевика Мантегацци попадет на кожу, то воздействие солнечных лучей вызовет серьезный ожог. Попадание сока в глаза грозит слепотой. В случае контакта с борщевиком Мантегацци пораженный участок нужно промыть водой с мылом и держать его вдали от солнечного света двое суток. Если же ожог появился, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Борщевик Сосновского

Heraclеum sosnowskyi


Изображение: Hugo. arg / wikipedia.org

Борщевик Сосновского растет в Беларуси, средней полосе европейской части России и в Польше. Его стебли достигают высоты 3−4 м, цветки тоже исчисляются тысячами.

В 1960-е годы его широко культивировали во многих районах СССР и в Польше, чтобы кормить им животных. После выяснилось, что борщевик для этого не подходит — у животных он вызывает бесплодие, а для людей опасен. Но было поздно, и растение широко распространилось.

После контакта с борщевиком Сосновского, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог первой степени. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте, а если соком поражено 80% или более поверхности тела человека, это может стать причиной смерти.

При попадании сока на кожу ее нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем на двое суток.

Борец клобучковый

Aconitum napеllus, «Клобук монаха», «волчий яд»


Изображение: Rüdiger / wikipedia.org

Этот темно-фиолетовый цветок растет в Северной и Центральной Европе, в европейской части России, на западе Украины, редко — в Беларуси. Его особенность — чашелистик, похожий на шмеля.

О том, что это растение ядовито, люди знают давно. Раньше его использовали, чтобы отравить воду врагов, а соком смазывали стрелы во время охоты на волков.

Сейчас борцом клобучковым можно отравиться, если случайно его съесть. Симптомы отравления — тошнота, рвота, диарея и онемение лица. В тяжелых случаях это приводит к онемению конечностей и нарушению работы сердца.

Клещевина обыкновенная

Ricinus communis, «касторовый боб»


Изображение: wikipedia.org

Это кустарник, который может вырастать до огромных размеров. В тропиках и субтропиках его высота может достигать 10 метров, в средних широтах — до 3 метров. Она растет по всему миру, в том числе в Беларуси.

Клещевину выращивают для декорирования газонов и невысоких стен. Из ее обработанных семян получают касторовое масло — классическое слабительное средство.

Необработанные семена клещевины крайне ядовиты. Их прием вызывает энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса, функциональные расстройства органов и смерть через 5−7 дней. Вдыхание порошка или дыма от клещевины может быть опасно для легких.

Вех ядовитый

Cicuta virosa, цикута, «кошачья петрушка», «водяной болиголов»


Изображение: Kristian Peters / wikipedia.org

Это очень распространенное растение — и одно из самых ядовитых. Цикута встречается в Азии, Северной Америке и Европе, в том числе и в Беларуси. Обычно она растет по берегам прудов, на болотах и топких тинистых местах.

Узнать цикуту можно по запаху, похожему на запах петрушки. Ее цветки белые и собраны в двойные зонтики.

Самая опасная часть цикуты — корневище, которое легко выдернуть из земли, особенно весной и осенью. Если растение случайно попадает в пищу, то вызывает судороги и смерть от паралича дыхания.

Дурман обыкновенный

Datura stramonium, «дивдерево», «одурь-трава»


Изображение: wikipedia.org

Дурман можно видеть рядом с жильем и на свалках. У этого растения большие листья и крупные белые цветы, а плод похож на коробочку с шипами.

Если съесть семена дурмана, человек чувствует сильное возбуждение, зрачки расширяются, а речь сбивается, могут начаться галлюцинации и судороги. После наступает паралич дыхательного центра, человек может погибнуть.

Кирказон ломоносовидный

Aristolochia clematitis, «лихорадочная трава», «финовник», «волчья пасть»


Изображение: H. Zell / wikipedia.org

Это травянистая лиана, ее светло-желтые цветки имеют неправильную форму, а плод похож на висячую коробочку в форме груши. Кирказон растет в Европе и на Кавказе, в том числе в Беларуси. Иногда его выращивают как декоративное растение.

Если животные съедают стебли, у них появляется сонливость, расстройство пищеварения и почек, в некоторых случаях наступает смерть. Раньше кирказон широко использовали в народной медицине. Сейчас известно, что он вызывает тяжелое заболевание — нефропатию. Корень и стебель этого растения ядовиты, употреблять его опасно.

 
 
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