Что почитать в большие выходные? 7 новых романов, от которых не оторваться

Начались большие выходные и сезон отпусков, так что рекомендации, что почитать, нужны как никогда. В нашем сегодняшнем обзоре — романы, которые входят в списки главных переводных книг года, и впервые переведенная на русский старая добрая английская классика.

Энн Тайлер, «Удочеряя Америку»



Две семьи, которые в обычной жизни никогда бы не встретились, сталкиваются в аэропорту — коренные американцы Дональдсоны и супруги Яздан иранского происхождения. Обе пары ждут прибытия из Кореи девочек-младенцев, которых они удочерили…

Шустрые, шумные и дружелюбные американцы предлагают первую годовщину, как они называют «праздника Прибытия», отметить вместе. С этого дня семьи встречаются, сближаются, и постепенно их судьбы сплетаются.

Очень легкая, уютная, добрая, местами смешная книга. Бесконечные праздники, застолья, то Рождество, то очередная годовщина Прибытия, так что герои много готовят, едят, обмениваются традициями и рецептами, все так мило и вкусно, что хочется срочно идти заворачивать в виноградные листья аппетитную начинку.

Зэди Смит, «Время свинга»



Обложка обещает нам «селебрити-роман», а аннотация довольно расплывчато сообщает, что «героиня романа, спасаясь от скрытого расизма и неблагополучной жизни, разрывает с домом и бежит в мир поп-культуры, загоняя себя в ловушку, о существовании которой она даже не догадывается». Не то чтобы селебрити и не то чтобы мир поп-культуры, но да, главная героиня работает одной из личных помощниц «большой звезды». Однако бОльшая часть повествования уделяется благотворительному проекту: «звезда» помогает организовать школу для девочек в одной из африканских стран, и контраст между жизнью двумя противоположными полюсами — нищей африканской деревней без воды и электричества и поп-звездой, тратящей на одни только цветы, например, больше годового бюджета этой условной страны, — выглядит мощно.

Зэди Смит, «О красоте»





Не новинка, но переизданный роман «О красоте» — яркий, тонкий, смешной, более выверенный и гармоничный.

Это комедия положений, которая разворачивается в академическом межкультурном пространстве.

Речь идет о двух университетских профессорах-врагах, Белси и Кипсе, чьи семьи неожиданно оказываются тесно связанными друг с другом.

В доме Белси, в Бостоне, исповедуют идеи равенства и победы демократии, а Кипсы объявляют равенство мифом, а мультикультурализм — модной выдумкой.

Хлоя Бенджамин, «Бессмертники»



1969 год, Нью-Йорк. Четверо юных Голдов, от семи до тринадцати лет, решают нанести визит к таинственной гадалке, которая, судя по слухам, умеет предсказывать день смерти. И это меняет всю их дальнейшую жизнь. Саймон сбежит в Сан-Франциско, где с головой нырнет в богемную жизнь танцора гей-клуба, Клара изо всех будет стараться воплотить в жизнь мечту стать фокусником с чуть ли не магическими способностями, Дэниэл станет военным врачом, а Варя посвятит себя изучению проблемы бессмертия, балансируя между наукой и вымыслом. Никакой мистической составляющей, несмотря на предсказания дня смерти, в романе нет, это, скорее, семейная сага, поднимающая важный вопрос: может ли повлиять на всю дальнейшую жизнь знание (пусть и ненастоящее) о том, сколько тебе осталось?

Июнь Ли, «Добрее одиночества»



Когда три главных героя романа были совсем юными, их подруга отравилась и осталась инвалидом на всю жизнь. Сама она приняла яд или это преступление?

Все трое хранят каждый свою тайну, и груз прошлого не дает жить им в полную силу, потому что один из них, возможно, совершил преступление. Действие романа переносит нас из современной Америки в коммунистический Китай четвертьвековой давности и обратно.

Чувство вины, невыносимый груз прошлого, отравленная подозрениями жизнь. Критики называли роман «хардкорной версией» «Тайной истории» Донны Тарт.

Лейла Слимани, «Идеальная няня»



Нашумевший роман, получивший в 2016 году Гонкуровскую премию, называют социальным триллером. Молодая супружеская пара нанимает детям няню — вдову средних лет. И оказывается приятно удивлена, насколько им подошла Луиза: сразу же завоевала сердца детей, и готовит, и убирает — не жизнь, а сказка. Но со временем супруги понимают, что попали в зависимость от своей няни, и когда приходит пора расставаться, оказывается, что у нее совсем другие планы. Этот роман — история сложных человеческих взаимоотношений, где любовь, отравленная ревностью, превращается в ненависть. Написан он был под впечатлением реальной истории — несколько лет назад в Нью-Йорке няня убила двоих детей, — поэтому подходить к нему советуют с осторожностью, особенно молодым родителям, чтобы не заработать «няняфобию».

Элизабет Джейн Говард, «Беззаботные годы»



Первая часть пятитомной семейной саги «Хроника семьи Казалет», впервые переведенная на русский язык. 1937 год, грозовые облака войны пока еще на далеком горизонте. Хью, Эдвард и Руперт Казалет вместе со своими женами, детьми и прислугой едут в семейное поместье, где планируют провести идеальное лето. Мелкие заботы и непоправимые горести, простые радости, постыдные тайны и тревожные предчувствия — что получится, если собрать все это под одной крышей? Трагикомедия жизни с британским акцентом.

Отличное летнее чтение для поклонников «Аббатства Даунтон» — многостраничная семейная сага с большим количеством персонажей и тщательно прописанных мелких деталей вроде того, в каком чайнике прислуга утром заваривает чай для себя, а в каком для хозяев.