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Замечательные дома белорусов: замки, дворцы и виллы Валерьяново

30.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Продолжаем проект, в котором показываем самые интересные дома белорусов. На днях побывали в Валерьяново — коттеджном поселке, который стал элитным уже в девяностые, то есть во времена довольно опасные. Отсюда и монументальность домов, и высокие заборы, и большое количество очень заметных камер видеонаблюдения по периметрам. Дома помоложе в большинстве своем поддерживают концепцию монументальности, но они уже не крепости, они уже — европейского уровня особняки. Хотя большинство все-таки за высоченными заборами.



Замки и дворцы Валерьяново

Их тут много, большинство отреставрировано и довольно органично вписывается в узкие улочки поселка.






Масштабные дома с дворцовым уклоном основательны, есть и совсем новые. Видно, что строились для того, чтобы передаваться из поколения в поколение.






а


Современные (или удачно реконструированные) дома в Валерьяново составляют примерно треть застройки. Практически все — масштабные, в рамках местной традиции.







И современные дома — в рамках

Прелесть Валерьяново в том, что здесь очень тихо. В коттеджном поселке есть общая зона для детей. В песочнице уйма игрушек — тут не страшно их оставлять. И мальчишкам есть где погонять мяч.




Сколько стоит поселиться?

Пустых участков на продажу в Валерьяново мы не нашли. Обнаружили предложение блочной незавершенки (готовность 12%) на треугольном наделе в 19,5 сотки за 198 тысяч долларов.

Зато домов тут продается больше двух десятков.

Например, половина коттеджа на 6 сотках (оштукатуренная, жилая, с ремонтом двадцатилетней давности), продается за 180 тысяч долларов.

За 250−280 тысяч долларов выставлено четыре дома и один замок. В штукатурке, с не совсем актуальными ремонтами, на 12−14 сотках.

В диапазоне 320−370 тысяч продается несколько домов более современной архитектуры, внутренней планировки и отделки.

Несколько коттеджей стоят около полумиллиона долларов. Тут уже хрусталь, позолота и итальянская мебель под старину — все есть. Впрочем, в домах за полмиллиона не исключены арочки, лестницы под красное дерево и натяжные глянцевые потолки на высоте 2,5 метра.

Выставлены на продажу и два дома, попавших в наш обзор. По цене от 700 тысяч долларов.

 
 
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Поселиться в Валерьяново стоит больших денег.
 
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