Чтобы незрячие могли увидеть. Как волонтеры создают тактильные книги для детей, которые не видят

— Мы так рады, что вы позвонили и «собрали» нас здесь! — встречаемся с Ольгой Вовк в Научной библиотеке БНТУ. — Сейчас, к сожалению, мастер-классы по созданию тактильной книги проходят все реже: не хватает времени. Но мы очень скучаем по нашим творческим вечерам, так что будем это дело возобновлять.





Благотворительный проект «Тактильные книги» существует с января 2015 года. Это совместное детище программы «Мивиа», «ЗаЧтения» и Научной библиотеки БНТУ. Первой тактильной книгой, которую сшили волонтеры-креативщики, стала «История о маленьком кролике» Кати Толстой.

— Мы ничего не понимали в тактильных книгах, но очень любили детскую литературу, — вспоминает психолог и библиотекарь Ольга Вовк. — Недостаток знаний сказался на качестве книги: мы наделали немало ошибок. Однако это нас только закалило! Желание сделать качественный продукт усилилось. Мы стали тщательнее изучать эту тему, советы опытных коллег из соседних стран.





Второй книгой благотворительного проекта стал рассказ «Маленький Дед Мороз» писательницы Ану Штонер. В конкурсе социальных проектов для Беларуси Social Weekend-5 волонтеры выиграли гран-при на финансирование материалов для книги.

— Потребность в тактильных книгах есть, — уверена Юлия Кучинская, мастер-кукольник, педагог. — На протяжении существования проекта мы отчетливо это видим. Библиотечные фонды достаточно бедные, и те книги, что есть, совсем другого плана — они промышленного изготовления. Там на листах выдавливается просто рисунок, нет фактуры. Наши же книги изготавливаются из разных тканей, например. И это исключительно ручной труд!

Мастер рассказывает, что ткань обязательно должна быть из натуральных составляющих, приятной на ощупь, не кричащих, но ярких оттенков, без люрекса и блеска. Материал подбирается под текстуру предмета.





— На создание второй книги ушло два года. «Маленький Дед Мороз» есть у нас в 4 экземплярах, — добавляет Ольга. — Все книги хранятся в Научной библиотеке БНТУ, на дом не выдаются. Нас приглашают в школы, детские сады, где мы организовываем инклюзивные чтения. Знаете, нам раньше казалось, что здоровые малыши будут читать обычные книги, а ребята с плохим зрением — тактильные. Ничего подобного! «Тактилки» интересны всем.

— Мы всегда выбираем книги, где иллюстрация несет смысл, дополняет текст и этим делает его еще более интересным. Современные детские книги шагнули далеко вперед, и нам хотелось именно с такой красочной литературой познакомить слабовидящих малышей, — объясняет Юлия. — Аппликации на страницах делаем максимально приближенными к оригинальной работе иллюстратора, хотя изображение приходится частично упрощать. Ребятам трудно на ощупь разбираться в сложных ракурсах, многообразии героев, мельчайших деталях. Они не могут понять перспективу, когда один предмет частично закрывает другой. У тактильной книги есть много особенностей. Мы, если честно, до сих пор пытаемся найти баланс между тем, как надо и как нам хочется повторить картинку.





Интересно, что узнавать персонажа на страницах ребенку помогает обычная кукла. Она выполнена из того же материала, что и в книге. Это важно, если в повествовании герой движется, меняет позу. Ведь малышу нужно представить, как изначально выглядел персонаж.

— Около нашитой аппликации-картинки в тактильной книге закрепляется пластинка с выжатым шрифтом Брайля. Есть рядом и обычные, крупно напечатанные буквы — для детей, у которых сохранилось остаточное зрение. Кстати, читают ребята что пальцами, что глазами с одинаковой скоростью, — говорит Юлия.

Мастер признается, что, как ни странно, но самой изготовить книгу ей намного быстрее, чем подключать целую «роту» добровольцев. С помощниками процесс затягивается: немало времени уходит на пошаговое объяснение, разбивку обязанностей. Однако именно коллективная работа придает процессу создания книги неповторимое настроение.





— У нас много разных проектов, но от этого мы получаем самую большую эмоциональную отдачу, — делится Ольга. — Люди, которые приходят к нам на мастер-классы — невероятные! Общение с такими светлыми, добрыми рукодельниками вдохновляет! Ты просто отдыхаешь, глядя на них.

Как говорят кураторы проекта, особых навыков от волонтеров тут не требуется. Ножницы хоть раз да держал в руках каждый! Возрастных ограничений тоже нет. Одни люди приходят на мастер-классы, другие — уходят. Есть костяк, который всегда в деле.

— Анонс мастер-класса увидела в одной из соцсетей. Мне стало интересно. Я сама дефектолог и с темой тифлопедагогики знакома. Пришла сегодня с доченькой, — улыбается волонтер Наталья Захаревская.

— На подобных встречах мы многое получаем. Общение для наших детей очень важно. Помогать людям — первое, чему мы учим подопечных, — рассказывает Екатерина Калганова, воспитатель вспомогательной школы-интерната № 7 столицы. — Конечно, ребятам тяжеловато-то, но я вижу, как они стараются. Им нравятся подобные мероприятия.





На вопрос, сколько стоит сшить одну книгу, Ольга и Юлия улыбаются:

— Никто никогда не считал этого. Оно ведь как: кто-то отдал картон, ткань нашли в закромах, клей купили, — говорит Юля.

— Мы же библиотекари! — подхватываете Ольга. — Знакомые, друзья знают, что нам все для рукоделия пригодится. Ничего выбрасывать нельзя! Только представьте, около тридцати лет может пролежать пуговичка в комоде, а найти свое применение в тактильной книге.

Мастера признаются, что поставить на поток производство тактильных книг — дело сложное. Но, как говорится, нет ничего невозможного, когда есть желание.

— Клеить книги, конечно, намного проще, чем шить, — объясняет Юлия, принимая работу у волонтеров нашего мастер-класса. — Такие книги идеально подходят для трехчасовых встреч, чтобы создать все за раз! Мы сегодня справились — все успели!

Около полугода назад кураторы проекта «Тактильные книги» вернулись из познавательной поездки в легендарную библиотеку для слепых «Селия» в Финляндии. «Опыт невероятный, — признаются девушки. — Есть куда расти, понятно, к чему стремиться. И это важно, ведь в нашей работе нуждаются дети».