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Победителем розыгрыша от «Хойніцкіх навін» стал хойничанин Пётр Назаров

30.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Победителем розыгрыша от «Хойніцкіх навін» стал хойничанин Пётр Назаров

25 июня состоялся розыгрыш приза среди подписчиков районной газеты «Хойніцкія навіны» на второе полугодие 2018 года.

Фортуна выбрала победителя — им стал Пётр Васильевич Назаров, который уже забрал в редакции свой заслуженныйо подарок.

А кому на этот раз не повезло, не теряйте надежды. Оставайтесь нашими читателями и, как знать, может в следующий раз удача улыбнётся именно вам! <div class= 

 
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25 июня состоялся розыгрыш приза среди подписчиков районной газеты «Хойніцкія навіны» на второе полугодие 2018 года. Фортуна выбрала победителя — им...
 
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