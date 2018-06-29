Что нового в банках: рассрочка на покупки за границей и балкон в подарок

На фоне снизившейся ставки рефинансирования банки радовали подешевевшими кредитами и пересматривали доходность по депозитам. Чем еще порадовали и удивили банки на этой неделе — в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Жизнь в долг: новая карта рассрочки и дешевые кредиты на жилье



Фото: Reuters

Теперь покупать в рассрочку можно все, что угодно и где угодно. Альфа-Банк вышел на рынок с «Красной картой». Этим «пластиком» можно пользоваться уже привычным способом — рассчитываться в магазинах или снимать наличку. Главная фишка — любой товар, в любом магазине (в том числе и в Интернете), в любой точке мира можно купить сейчас, а деньги отдавать частями. Предупреждать продавца о том, что покупка будет совершена в рассрочку, не нужно. Вы оплачиваете понравившуюся вам вещь, затем заходите в приложение INSYNC и выбираете пункт «Хочу в рассрочку» и выбираете нужный срок (от 1 до 12 месяцев). Первых 2 месяца рассрочка бесплатна, потом платить придется уже по ставке 27,9% годовых.

До 50 рублей на карточку от банка каждый месяц



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 июля Белинвестбанк запускает программу лояльности «BIB-BONUS». Это в первую очередь кэшбэк, который возвращается на карту со всех безналичных покупок, как в Беларуси, так и за границей. Банк говорит, что так можно вернуть до 50 BYN, 25 евро или долларов США в месяц, просто оплачивая покупки карточкой.

В программе участвуют более 100 категорий торговых организаций, при расчете в которых вы получаете возврат части стоимости покупок.

Жизнь на процент



фото с сайта: pixabay.com

Беларусбанк запустил новую линейку депозитных продуктов — «Классик Безотзывный Яркий» (9,18% годовых) и «Классик Безотзывный Удобный» (10,3% годовых). А вот Белагропромбанк предоставил своим клиентам возможность пополнения вкладов через ЕРИП.

Новые технологии



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Банк Москва-Минск запустил обновленное мобильное приложение «ММБизнес Мобайл» для корпоративных клиентов, которое позволяет управлять финансами юридического лица и совершать платежи с мобильных устройств без использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) или специальных SIM-карт.

А Альфа-Банк первым в Беларуси запустил интернет-банк для юридических лиц, которым можно пользоваться без ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Платежи можно проводить на компьютере или планшете, работающем на любой операционной системе (Windows, Android, iOS или Mac OS).

Для клиентов Приорбанка стали доступны переводы на карточки зарубежных банков. Для перевода нужны номер карточки, фио получателя и сумма перевода. За одну операцию можно перевести не более 900 рублей, а месячный лимит составляет 4,5 тысячи рублей.

Новости одной строкой

Технобанк объявил творческий конкурс: за необычные фотографии из путешествий можно получать бесплатное обслуживание карточки Global Card на 3 года.

творческий конкурс: за необычные фотографии из путешествий можно получать бесплатное обслуживание карточки Global Card на 3 года. Банк БелВЭБ разыгрывает среди пользователей интернет-банкинга мобильные телефоны.