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День работников Госавтоинспекции. Такая работа - обезопасить жизни людей

30.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Госавтоинспекция Республики Беларусь отмечает 3 июля  свое 82-летие. Только представьте, больше 80 лет на наших дорогах есть эти сотрудники милиции, которые не нравятся многим, потому что попробуй полюби того, кто призывает тебя к порядку, кто заставляет быть законопослушным и свято блюсти правила и законы дорог. А они сводятся к одному - безопасности для каждого участника дорожного движения: автомобилистов, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, возчиков гужевого транспорта и т.д.

День работников Госавтоинспекции. Такая работа - обезопасить жизни людей

Теперь транспорта так много и людей на дороге много. И каждый со своим характером, со своими настроениями и отношением к порядку. Человек на дороге ведь такой, какой и в жизни. И это  имеет порой свои последствия. Причем, не всегда добрые. Празднуют свой профессиональный праздник сотрудники  жизненно важной и такой же жизненно необходимой службы. Только представьте, что стало бы с нашими дорогами и улицами и обстановкой на них, если бы не появлялись днем и ночью они - сотрудники дорожно-патрульной службы? 

Их служба - не только патрулирование на дорогах днем и ночью, но и большая профилактическая работа. Одним из направлений совершенствования своей деятельности коллектив отделения ГАИ Ивьевского РОВД избрал постепенный переход от ограничительно-запретной - к информационно-рекомендательной направленности управления дорожным движением. В решении проблем дорожной безопасности одним из важнейших направлений сотрудники ОГАИ считают агитационно - пропагандистскую работу. Поэтому они частые гости трудовых коллективов, учебных и детских дошкольных заведений района. В последние годы под их руководством широкое распространение получили школьные отряды юных инспекторов дорожного движения, которые ежегодно на своих слетах-конкурсах демонстрируют очень серьезное отношение к дороге и ее законам.

Как отмечает начальник отделения ГАИ Ивьевского РОВД Дмитрий Сергеевич Ткач, люди проникаются проблемой безопасности движения, особенно дети, которые порой учат своих родителей, просят их сообщить в милицию о каких-то негативных явлениях, увиденных на дороге.

Коллектив отделения ГАИ небольшой. Их только 8 человек (части сотрудников пока в штате не хватает). И они контролируют движение на 52 километрах магистральной дороги "Минск-Гродно", теперь претерпевающей большую перестройку, на 96 километрах дорог республиканского значения, 53,7 - местного и на 861 километре уличных и загородных дорог. Все эти дороги - зона особого внимания сотрудников дорожно-патрульной службы ОГАИ Ивьевского РОВД.

… Свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ, как всегда, организованно отмечать не будут. Это просто невозможно, учитывая их службу. Они в полном составе будут контролировать дороги, улицы, территорию, где район будет отмечать День Независимости. Они будут работать, чтобы другие смогли спокойно и безопасно праздновать. Но Дмитрий Сергеевич сказал, что есть у коллектива ОГАИ заветная мечта - отпраздновать профессиональный праздник всем вместе с женами, детьми на берегу  чудесного водоема или в хорошей зоне отдыха. Но… Не суждено сбыться этой мечте даже в будние дни. Потому что  - работа такая.

Но все равно поздравляем с праздником всех сотрудников ОГАИ: ВРИД начальника ОГАИ Дмитрия Сергеевича Ткача, старшего госавтоинспектора Виталия Александровича Синицу, старшего инспектора административной практики Валерия Ивановича Горбача, старшего инспектора дорожно-патрульной службы Виталия Петровича Куца,  инспекторов дорожно-патрульной службы Александра Генриховича Стубеда, Андрея Сергеевича Лопато, Юрия Сергеевича Ловчего, Александра Юрьевича Мулицу.  Желаем им здоровья, спокойных, законопослушных участников дорожного движения. Пусть все дороги (и служебные, и жизненные) ведут навстречу добру и благополучию.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Госавтоинспекция Республики Беларусь отмечает 3 июля  свое 82-летие. Только представьте, больше 80 лет на наших дорогах есть эти сотрудники милиции, которые не...
 
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