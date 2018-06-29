За восемь дней вокруг Беларуси с сыном: готовый маршрут бюджетного путешествия по стране

«Мы уже много таких поездок вдвоем сделали: по Чехии, Украине, странам Балтии. Теперь решили по Беларуси», — рассказывает минчанин Дмитрий Безкоровайный. Не так давно он вернулся из большого автопутешествия вокруг Беларуси, которое за восемь дней преодолел с 12-летним сыном. AFISHA.TUT.BY расспросила у Дмитрия, что да как, а заодно попросила готовый маршрут с ценами для тех, кому такая идея отпуска придется по душе.

«А тут замки есть?»

— Можно считать, что с этого вопроса в далеком 1986 году для меня и началось планирование этого путешествия, — шутит Дмитрий. И добавляет: — Я тогда только переехал в Беларусь из Чехии с родителями и первое, что спросил, когда мы расположились в Молодечно, — есть ли здесь замки. В Чехии с этим проблем нет, а в Молодечно мне сказали, что когда-то один деревянный был, но сейчас и того нет.



Дмитрий Безкоровайный с сыном. Это и далее — фото автора.

В детстве Дмитрий ездил на экскурсии в Мирский и Несвижский замки, которые его впечатлили и раззадорили на поиск других похожих мест. В 2007 году энтузиазм вылился в проект Безкоровайного с группой «J:Морс» — фильм про красивые места в Беларуси под белорусскоязычный альбом «Адлегласць» .

— Я тогда сам составлял карту, наносил объекты — всего более сотни. И мы с семьей даже пытались какие-то из них посмотреть, но дело шло медленно. И тогда как раз созрела идея увидеть все одним махом: просто по кругу поехать по крупным городам Беларуси, а заодно заезжать в интересные места между ними.

— Как сын отнесся к идее?

— Я боялся, что он не потянет восемь дней подряд. Постоянно спрашивал, как ему, не хочет ли домой, не хочет ли сделать паузу, но он быстро втянулся, ему все было интересно: и смотреть, и быть штурманом, и снимать всю дорогу на видео.

— Что ему больше всего понравилось?

— Помимо архитектуры и каких-то природных мест (карьеры, дуб и прочее), ему особенно в удовольствие было купаться в каждом городе — такое изучение основных рек Беларуси на практике.

2880 километров и около тысячи рублей

— Всего мы проехали 2880 километров. В среднем 360 километров в день. Выезжали из Минска, «круг» начали в Крево. Там и закончили, — делится Дмитрий. — Дороги в основном хорошие и очень хорошие. Обычно асфальт, изредка грунтовка (неплохая). Очень плохая дорога была всего 2−3 раза, например, на маршруте Россоны — Освея.

Маршрут по достопримечательностям составляли на каждый следующий день по сайту Globus.tut.by. Там есть интерактивная карта, на которой (если хорошенько увеличить) все объекты расписаны по категориям. 1−2 уровень — рекомендую. Но мы брали и из 3−4 кое-что.



Путешествие, день второй. Ружаны. Восстановленная брама

Навигация. Мы пользовались в основном Maps.me, но его надо контролировать и проверять (берем более общий вид и смотрим, куда он ведет, или перепроверяем другим сервисом), потому что сервис периодически склонен к грунтовкам и странным маршрутам. Зато время прибытия считает очень реалистично (разве что без светофоров и наших прогулок).

Обычный график был такой: приехали в 10−11 вечера, переночевали, к 12 выбрели в город, 3−4 часа погуляли (в жару очень помогали купания в реках), поехали дальше. Вроде как автопутешествие, но за день 18−20 тысяч шагов набегало.

Ночлег. Ночевали в Гродно, Бресте, Пинске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Браславе. Между ними заезжали посмотреть дворцы и замки, церкви и костелы, крепости и прочее. Ночевки в основном были на съемных квартирах. Без проблем находили день в день (порой даже в обед начинали звонить). Чаще просто через интернет по объявлениям с фото. В среднем за ночь уходило от 30 до 40 рублей. В Бресте было 50, кажется (попали на день военной присяги).



Путешествие, день шестой. Могилев. Театр 1886−88 гг.

Еда и перекусы. В плане питания в пути: обязательно сумка-холодильник и контейнеры для еды. День-два ехали на бутербродах и прочих перекусах. С третьего дня начали варить кашу (гречка/рис) с чем-нибудь простым — совсем другое дело. Зачастую и ужинали этим, чтобы не тратить времени. Можно закупаться какой-то едой в кулинариях супермаркетов.

Пробовали делать большие остановки и есть в кафе в городах, где ночуем, но это долго: пока найдешь место, пока приготовят. В итоге перешли на кафешки с обеденным меню (обычно перед выездом) типа «Лидо». В Гомеле — «Бацькі», в Могилеве — «Модерн», в Витебске — «Бульбяная», Браслав — «Сузор'е». В среднем — 15 рублей на двоих на обед.

Отдельно остановлюсь на мороженом. Самое вкусное в Бресте — точка кобринского мороженого во дворике ЦУМа (берите белое), в Пинске — набережная, кафе «Палуба» возле корабля «Ракета» (берите малиново-гранатовое), в Могилеве — в обычных магазинах (наш фаворит — «Творожко-морожко»).

Где купаться? Лучшие (оборудованные и чистые) пляжи были на юге (Пинск, Гомель). Могилев — средне, Витебск — совсем так себе (с камнями на дне и водорослями). Вроде как неплохой в Бресте (тогда мы еще не поняли, как это классно). Не искали (поэтому не знаем) в Гродно.

Некоторые точки пути находились в пограничной зоне (не путать с пограничной полосой — туда вообще ходить нельзя). Для посещения пограничной зоны на этот момент гражданам Беларуси достаточно иметь при себе паспорт (всем, кто едет) и объяснить цель поездки. Иностранцам нужно получать специальное разрешение.

Маршрут

День первый: Минск — Крево — Боруны — Гольшаны — Трабы — Дуды — Ивье — Липнишки — Лида — Белогруда — Тарново — Мурованка — (можно было еще Щучин, Скидель и прочее зацепить) — приезд в Гродно.



День первый. Трабы. Костел Рождества Девы Марии 1900−1905 гг. Фото автора

День второй: прогулка по Гродно — Индура — Большая Берестовица — Шиловичи — Гнезно — Красносельский (карьеры — купаться опасно, но погулять красиво — везде запрещающие знаки, поэтому будьте готовы заплатить штраф ГАИ) — Подороск — Ружаны — (можно зацепить Коссово, мы не успели) — Каменец — приезд в Брест.



День второй. Подороск. Усадебный дом, середина XIX в.

День третий: прогулка по Бресту — Гершоны (окраина Бреста) — Старое Роматово или Дубично (царь-дуб — много слепней и комаров, плохая дорога по лесу — кроссовер и навигатор с координатами дуба обязательны) — Кобрин — Закозель — Перковичи — Дрогичин — приезд в Пинск.



День третий. Закозель. Часовня-усыпальница Ожешко 1849 г.

День четвертый: прогулка по Пинску — Белоуша — Бережное — Новобережное — Рубель — Велемичи — Давид-городок — Туров — понтонный мост под Туровом — Мозырь — Речица (нефтяные вышки вдоль трассы) — приезд в Гомель.



День четвертый. Белоуша. Церковь св. Троицы

День пятый: прогулка по Гомелю — Старая Белица — Красный Берег — Дворец — Жиличи — Рогачев — Быхов — приезд в Могилев.



День пятый. Гомель. Дворец Румянцевых и Паскевичей, 1785−93 гг.

День шестой: прогулка по Могилеву — Брыли — Рясна — Мстиславль — Пустынки (500 метров до границы с Россией — можно сходить пешком) — Горки — Орша — Юрцево — приезд в Витебск.



День шестой. Горки, сельскохозяйственная академия, 1837 г. — XX в.

День седьмой: прогулка по Витебску — Полоцк — Россоны — (вот тут была самая разбитая асфальтовая дорога) — Освея — Сарья (пограничная зона) — Верхнедвинск — Леонполь (пограничная зона, 10−15 км по песчаной дороге, местами с ухабами — не ехать обратно кольцом! только назад по заезду!) — (можно было еще Миоры, Ишкольдь и так далее) — приезд в Браслав.



День седьмой. Сарья, Успенская церковь, 1852−57 гг.

День восьмой: прогулка по Браславу — Опса (пограничная зона) — Видзы (пограничная зона) — Лучай — Поставы — Камаи — Лынтупы (пограничная зона) — Константиново — Свирь — Михалишки — Чехи — Гервяты — Солы — Сморгонь — Крево — возвращение в Минск.



День восьмой. Лынтупы, усадебный дом, 1907 г. На реконструкции, но можно подойти достаточно близко.

Лучшие места и виды

— Я после этой поездки как будто в космос слетал! — признается Дмитрий. — Посмотрели кучу отдаленных архитектурных объектов, до которых бы еще лет 10 ехал (и то увидел бы меньше). Прогулялись по всем областным центрам (из них какая-то более-менее адекватная картинка у меня самого была только по Гродно и Витебску). Получили дозу приключений на затерянных дорогах. Наобщались с сыном и осуществили общий проект.

Топ мест в городах ночевок: Гродно — церковь св. Бориса и Глеба (Коложская), до 1183 г. Брест — археологический музей "Берестье", застройка 13-го века Пинск — коллегиум иезуитов, 1635−48 гг. Гомель — дворец Румянцевых и Паскевичей, 1785−93 гг. Могилев — костел св. Станислава, 1738−52 гг. Витебск — городская ратуша, 1775 г. Браслав — дома в Закопанском стиле, 19−20 век. Руины и антируины, которые будоражат: Крево — замок Ольгерда, 1330-е гг.

Гольшаны — замок Сапег, первая половина 17 века Лида — замок Гедимина. 1323−25 гг Ружаны — дворцовый комплекс Сапег, 16−18 век Каменец — башня-донжон, между 1276−88 гг. Туров — фундамент церкви 11 века (музей), но можно и через стекло посмотреть. Полоцк — Софийский собор, 11 и 18 век Костелы и церкви: Дуды (Ивьевский район) — костел Рождества Девы Марии, 1772 г. Мурованка (Щучинский район) — церковь Рождества Богородицы. 1516−1542 гг.

День первый. Мурованка. Церковь Рождества Богородицы. 1516−1542 гг. Шиловичи (Волковысский район) — костел Троицкий, 1907−14 гг. Гнезно (Волковысский район) — костел св. Михаила Архангела, до 1524 г. Закозель (Дрогичинский район) — часовня-усыпальница Ожешко 1849 г. Рубель (Столинский район) — церковь св. Михаила Архангела, 1796 г. — и все остальные голубые церкви Полесья. Сарья (Верхнедвинский район) — церковь Успенская, 1852−57 гг. — пограничная зона, граждане Беларуси только с паспортами, иностранцы — только с разрешением. Камаи (Поставский район) — костел св. Иоанна Крестителя, 1603−06 годов. Гервяты (Островецкий район) — костел Троицкий, 1899−1903 гг. Дворцы, усадьбы и похожее: Красный Берег (Жлобинский район) — дворец Козелл-Поклевских, 1890−93 гг. Жиличи (Кировский район) — усадьба Булгаков, 18−19 век Горки (Горецкий район) — сельхозакадемия, 19 век Юрцево (Оршанский район) — усадебный дом Любомирских, 19 век Россоны (Россонский район) — усадебный дом Глазко, 1900 г.

Приключенческое: Красносельский (Волковысский район) — меловые карьеры. Купаться опасно, но погулять красиво — везде запрещающие знаки, поэтому будьте готовы заплатить штраф ГАИ. Гершоны (Брестский район) — форт № 5 Брестской крепости, 1878−88 гг. Идеальное место побродить по настоящим катакомбам с минимальными рисками (это официальный музей, все приведено в порядок). Романтика темных коридоров без освещения и указателей.

Туров (Житковичский район) — понтонный мост через Припять (вместо треснувшего). Царь-дуб (Малоритский район) — самый старый дуб в Беларуси. Много слепней и комаров, очень плохая дорога по лесу — машина-кроссовер, навигатор с координатами дуба, одежда с головы до ног и средства от насекомых обязательны. Леонполь (Верхнедвинский район) — мемориальная колонна в честь Конституции Речи Посполитой, 1791 год. 11 км от трассы по ухабистой песчаной дороге. Пограничная зона, граждане Беларуси только с паспортами, иностранцы — только с разрешением. Призы за лучший вид: Гродно — вид на Неман от Коложской церкви Пинск — вид на коллегиум и центр города с пляжа за мостом на Столин Гомель — вид со смотровой башни дворца Румянцевых-Паскевичей Могилев — вид с площади перед ратушей на Днепр Витебск — вид с ратуши на город (особенно старый и Двину)

День седьмой. Витебск. Вид с ратуши 1775 года на город. Полоцк — вид от Софийского собора на Двину Браслав — вид с замковой горы на озеро Дривяты.