ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За восемь дней вокруг Беларуси с сыном: готовый маршрут бюджетного путешествия по стране

30.06.2018 09:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Мы уже много таких поездок вдвоем сделали: по Чехии, Украине, странам Балтии. Теперь решили по Беларуси», — рассказывает минчанин Дмитрий Безкоровайный. Не так давно он вернулся из большого автопутешествия вокруг Беларуси, которое за восемь дней преодолел с 12-летним сыном. AFISHA.TUT.BY расспросила у Дмитрия, что да как, а заодно попросила готовый маршрут с ценами для тех, кому такая идея отпуска придется по душе.

«А тут замки есть?»

— Можно считать, что с этого вопроса в далеком 1986 году для меня и началось планирование этого путешествия, — шутит Дмитрий. И добавляет: — Я тогда только переехал в Беларусь из Чехии с родителями и первое, что спросил, когда мы расположились в Молодечно, — есть ли здесь замки. В Чехии с этим проблем нет, а в Молодечно мне сказали, что когда-то один деревянный был, но сейчас и того нет.


Дмитрий Безкоровайный с сыном. Это и далее — фото автора.

В детстве Дмитрий ездил на экскурсии в Мирский и Несвижский замки, которые его впечатлили и раззадорили на поиск других похожих мест. В 2007 году энтузиазм вылился в проект Безкоровайного с группой «J:Морс» — фильм про красивые места в Беларуси под белорусскоязычный альбом «Адлегласць».

— Я тогда сам составлял карту, наносил объекты — всего более сотни. И мы с семьей даже пытались какие-то из них посмотреть, но дело шло медленно. И тогда как раз созрела идея увидеть все одним махом: просто по кругу поехать по крупным городам Беларуси, а заодно заезжать в интересные места между ними.

— Как сын отнесся к идее?

— Я боялся, что он не потянет восемь дней подряд. Постоянно спрашивал, как ему, не хочет ли домой, не хочет ли сделать паузу, но он быстро втянулся, ему все было интересно: и смотреть, и быть штурманом, и снимать всю дорогу на видео.

— Что ему больше всего понравилось?

— Помимо архитектуры и каких-то природных мест (карьеры, дуб и прочее), ему особенно в удовольствие было купаться в каждом городе — такое изучение основных рек Беларуси на практике.

2880 километров и около тысячи рублей

— Всего мы проехали 2880 километров. В среднем 360 километров в день. Выезжали из Минска, «круг» начали в Крево. Там и закончили, — делится Дмитрий. — Дороги в основном хорошие и очень хорошие. Обычно асфальт, изредка грунтовка (неплохая). Очень плохая дорога была всего 2−3 раза, например, на маршруте Россоны — Освея.

Маршрут по достопримечательностям составляли на каждый следующий день по сайту Globus.tut.by. Там есть интерактивная карта, на которой (если хорошенько увеличить) все объекты расписаны по категориям. 1−2 уровень — рекомендую. Но мы брали и из 3−4 кое-что.


Путешествие, день второй. Ружаны. Восстановленная брама

Навигация. Мы пользовались в основном Maps.me, но его надо контролировать и проверять (берем более общий вид и смотрим, куда он ведет, или перепроверяем другим сервисом), потому что сервис периодически склонен к грунтовкам и странным маршрутам. Зато время прибытия считает очень реалистично (разве что без светофоров и наших прогулок).

Обычный график был такой: приехали в 10−11 вечера, переночевали, к 12 выбрели в город, 3−4 часа погуляли (в жару очень помогали купания в реках), поехали дальше. Вроде как автопутешествие, но за день 18−20 тысяч шагов набегало.

Ночлег. Ночевали в Гродно, Бресте, Пинске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Браславе. Между ними заезжали посмотреть дворцы и замки, церкви и костелы, крепости и прочее. Ночевки в основном были на съемных квартирах. Без проблем находили день в день (порой даже в обед начинали звонить). Чаще просто через интернет по объявлениям с фото. В среднем за ночь уходило от 30 до 40 рублей. В Бресте было 50, кажется (попали на день военной присяги).


Путешествие, день шестой. Могилев. Театр 1886−88 гг.

Еда и перекусы. В плане питания в пути: обязательно сумка-холодильник и контейнеры для еды. День-два ехали на бутербродах и прочих перекусах. С третьего дня начали варить кашу (гречка/рис) с чем-нибудь простым — совсем другое дело. Зачастую и ужинали этим, чтобы не тратить времени. Можно закупаться какой-то едой в кулинариях супермаркетов.

Пробовали делать большие остановки и есть в кафе в городах, где ночуем, но это долго: пока найдешь место, пока приготовят. В итоге перешли на кафешки с обеденным меню (обычно перед выездом) типа «Лидо». В Гомеле — «Бацькі», в Могилеве — «Модерн», в Витебске — «Бульбяная», Браслав — «Сузор'е». В среднем — 15 рублей на двоих на обед.

Отдельно остановлюсь на мороженом. Самое вкусное в Бресте — точка кобринского мороженого во дворике ЦУМа (берите белое), в Пинске — набережная, кафе «Палуба» возле корабля «Ракета» (берите малиново-гранатовое), в Могилеве — в обычных магазинах (наш фаворит — «Творожко-морожко»).

Где купаться? Лучшие (оборудованные и чистые) пляжи были на юге (Пинск, Гомель). Могилев — средне, Витебск — совсем так себе (с камнями на дне и водорослями). Вроде как неплохой в Бресте (тогда мы еще не поняли, как это классно). Не искали (поэтому не знаем) в Гродно.

Некоторые точки пути находились в пограничной зоне (не путать с пограничной полосой — туда вообще ходить нельзя). Для посещения пограничной зоны на этот момент гражданам Беларуси достаточно иметь при себе паспорт (всем, кто едет) и объяснить цель поездки. Иностранцам нужно получать специальное разрешение.

Маршрут

День первый: Минск — Крево — Боруны — Гольшаны — Трабы — Дуды — Ивье — Липнишки — Лида — Белогруда — Тарново — Мурованка — (можно было еще Щучин, Скидель и прочее зацепить) — приезд в Гродно.


День первый. Трабы. Костел Рождества Девы Марии 1900−1905 гг. Фото автора

День второй: прогулка по Гродно — Индура — Большая Берестовица — Шиловичи — Гнезно — Красносельский (карьеры — купаться опасно, но погулять красиво — везде запрещающие знаки, поэтому будьте готовы заплатить штраф ГАИ) — Подороск — Ружаны — (можно зацепить Коссово, мы не успели) — Каменец — приезд в Брест.


День второй. Подороск. Усадебный дом, середина XIX в.

День третий: прогулка по Бресту — Гершоны (окраина Бреста) — Старое Роматово или Дубично (царь-дуб — много слепней и комаров, плохая дорога по лесу — кроссовер и навигатор с координатами дуба обязательны) — Кобрин — Закозель — Перковичи — Дрогичин — приезд в Пинск.


День третий. Закозель. Часовня-усыпальница Ожешко 1849 г.

День четвертый: прогулка по Пинску — Белоуша — Бережное — Новобережное — Рубель — Велемичи — Давид-городок — Туров — понтонный мост под Туровом — Мозырь — Речица (нефтяные вышки вдоль трассы) — приезд в Гомель.


День четвертый. Белоуша. Церковь св. Троицы

День пятый: прогулка по Гомелю — Старая Белица — Красный Берег — Дворец — Жиличи — Рогачев — Быхов — приезд в Могилев.


День пятый. Гомель. Дворец Румянцевых и Паскевичей, 1785−93 гг.

День шестой: прогулка по Могилеву — Брыли — Рясна — Мстиславль — Пустынки (500 метров до границы с Россией — можно сходить пешком) — Горки — Орша — Юрцево — приезд в Витебск.


День шестой. Горки, сельскохозяйственная академия, 1837 г. — XX в.

День седьмой: прогулка по Витебску — Полоцк — Россоны — (вот тут была самая разбитая асфальтовая дорога) — Освея — Сарья (пограничная зона) — Верхнедвинск — Леонполь (пограничная зона, 10−15 км по песчаной дороге, местами с ухабами — не ехать обратно кольцом! только назад по заезду!) — (можно было еще Миоры, Ишкольдь и так далее) — приезд в Браслав.


День седьмой. Сарья, Успенская церковь, 1852−57 гг.

День восьмой: прогулка по Браславу — Опса (пограничная зона) — Видзы (пограничная зона) — Лучай — Поставы — Камаи — Лынтупы (пограничная зона) — Константиново — Свирь — Михалишки — Чехи — Гервяты — Солы — Сморгонь — Крево — возвращение в Минск.


День восьмой. Лынтупы, усадебный дом, 1907 г. На реконструкции, но можно подойти достаточно близко.

Лучшие места и виды

— Я после этой поездки как будто в космос слетал! — признается Дмитрий. — Посмотрели кучу отдаленных архитектурных объектов, до которых бы еще лет 10 ехал (и то увидел бы меньше). Прогулялись по всем областным центрам (из них какая-то более-менее адекватная картинка у меня самого была только по Гродно и Витебску). Получили дозу приключений на затерянных дорогах. Наобщались с сыном и осуществили общий проект.

Топ мест в городах ночевок:

Гродно — церковь св. Бориса и Глеба (Коложская), до 1183 г.

Брест — археологический музей "Берестье", застройка 13-го века

Пинск — коллегиум иезуитов, 1635−48 гг.

Гомель — дворец Румянцевых и Паскевичей, 1785−93 гг.

Могилев — костел св. Станислава, 1738−52 гг.

Витебск — городская ратуша, 1775 г.

Браслав — дома в Закопанском стиле, 19−20 век.

Руины и антируины, которые будоражат:

Крево — замок Ольгерда, 1330-е гг.


Гольшаны — замок Сапег, первая половина 17 века

Лида — замок Гедимина. 1323−25 гг

Ружаны — дворцовый комплекс Сапег, 16−18 век

Каменец — башня-донжон, между 1276−88 гг.

Туров — фундамент церкви 11 века (музей), но можно и через стекло посмотреть.

Полоцк — Софийский собор, 11 и 18 век

Костелы и церкви:

Дуды (Ивьевский район) — костел Рождества Девы Марии, 1772 г.

Мурованка (Щучинский район) — церковь Рождества Богородицы. 1516−1542 гг.


День первый. Мурованка. Церковь Рождества Богородицы. 1516−1542 гг.

Шиловичи (Волковысский район) — костел Троицкий, 1907−14 гг.

Гнезно (Волковысский район) — костел св. Михаила Архангела, до 1524 г.

Закозель (Дрогичинский район) — часовня-усыпальница Ожешко 1849 г.

Рубель (Столинский район) — церковь св. Михаила Архангела, 1796 г. — и все остальные голубые церкви Полесья.

Сарья (Верхнедвинский район) — церковь Успенская, 1852−57 гг. — пограничная зона, граждане Беларуси только с паспортами, иностранцы — только с разрешением.

Камаи (Поставский район) — костел св. Иоанна Крестителя, 1603−06 годов.

Гервяты (Островецкий район) — костел Троицкий, 1899−1903 гг.

Дворцы, усадьбы и похожее:

Красный Берег (Жлобинский район) — дворец Козелл-Поклевских, 1890−93 гг.

Жиличи (Кировский район) — усадьба Булгаков, 18−19 век

Горки (Горецкий район) — сельхозакадемия, 19 век

Юрцево (Оршанский район) — усадебный дом Любомирских, 19 век

Россоны (Россонский район) — усадебный дом Глазко, 1900 г.


Приключенческое:

Красносельский (Волковысский район) — меловые карьеры. Купаться опасно, но погулять красиво — везде запрещающие знаки, поэтому будьте готовы заплатить штраф ГАИ.

Гершоны (Брестский район) — форт № 5 Брестской крепости, 1878−88 гг. Идеальное место побродить по настоящим катакомбам с минимальными рисками (это официальный музей, все приведено в порядок). Романтика темных коридоров без освещения и указателей.


Туров (Житковичский район) — понтонный мост через Припять (вместо треснувшего).

Царь-дуб (Малоритский район) — самый старый дуб в Беларуси. Много слепней и комаров, очень плохая дорога по лесу — машина-кроссовер, навигатор с координатами дуба, одежда с головы до ног и средства от насекомых обязательны.

Леонполь (Верхнедвинский район) — мемориальная колонна в честь Конституции Речи Посполитой, 1791 год. 11 км от трассы по ухабистой песчаной дороге. Пограничная зона, граждане Беларуси только с паспортами, иностранцы — только с разрешением.

Призы за лучший вид:

Гродно — вид на Неман от Коложской церкви

Пинск — вид на коллегиум и центр города с пляжа за мостом на Столин

Гомель — вид со смотровой башни дворца Румянцевых-Паскевичей

Могилев — вид с площади перед ратушей на Днепр

Витебск — вид с ратуши на город (особенно старый и Двину)


День седьмой. Витебск. Вид с ратуши 1775 года на город.

Полоцк — вид от Софийского собора на Двину

Браслав — вид с замковой горы на озеро Дривяты.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY расспросила у Дмитрия, что да как, а заодно попросила готовый маршрут с ценами для тех, кому такая идея отпуска придется по душе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госсекретарь канцелярии президента Польши возложил цветы в Куропатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика