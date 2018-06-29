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На выставку за сотни тысяч евро в Минске можно попасть бесплатно
30 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 10 семейных сертификатов на посещение интерактивной
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Сегодня стартовал розыгрыш 10 семейных билетов (2 взрослых + 1 ребенок либо 1 взрослый + 2 ребенка). Соответственно, победителей будет десять. Счастливчиков объявят в приложении «Афиши» 6 июля.
Future Live — это десяток интерактивно-мультимедийных зон, собранных в одном месте.
На выставке объединились самые современные технологии в виде
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Расширяем границы кино
Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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