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На выставку за сотни тысяч евро в Минске можно попасть бесплатно

30.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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30 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 10 семейных сертификатов на посещение интерактивной выставки Future LIVE в «». Розыгрыш продлится до 6 июля.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш 10 семейных билетов (2 взрослых + 1 ребенок либо 1 взрослый + 2 ребенка). Соответственно, победителей будет десять. Счастливчиков объявят в приложении «Афиши» 6 июля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Future Live — это десяток интерактивно-мультимедийных зон, собранных в одном месте.

На выставке объединились самые современные технологии в виде арт-объектов и арт-инсталляций, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Здесь и 3d mapping, и проекционный интерактив, виртуальная и дополненная реальность. Все работает на одну идею «Межгалактическое путешествие». Входные билеты предусматривают, что продлиться оно может хоть весь день.



На посещение выставки рекомендовано запланировать 2−3 часа.

Детям до 2-х лет вход бесплатный.

Для инвалидов по предъявлению удостоверения вход бесплатный.

Стоимость билетов: от 8 рублей


Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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