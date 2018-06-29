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"Фигурой надо заниматься в любом возрасте". Как пенсионерки меняют грядки на латиноамериканские ритмы

30.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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— What a feeling, please believe in, — подпевает тренер Надежда, активно двигаясь по залу, — I am dancing for my life! Девочки, ничего сложного сегодня не будет, повторяем пройденное! Девочек на занятии по Zumba Gold в Центре активного долголетия, который открылся в феврале, в этот день шесть, и каждая из них старше 55 лет. Они рассказали редакции LADY.TUT.BY, почему в разгар дачного сезона променяли дачи и грядки на латиноамериканские ритмы.


Zumba — это фитнес-программа, основанная на танцах. Как и многие открытия в истории человечества, она появилась благодаря случаю. Альберто Перес, фитнес-тренер из Колумбии, забыл дома музыку для тренировки. Пришлось проводить занятие под записи сальсы, бачаты и самбы, а чтобы было веселее — добавить движения бедрами и других элементов танцев. Аэробика под зажигательную музыку так понравилась группе, что Альберто продолжил развивать ее как отдельное направление.

— В 180 странах больше 15 миллионов человек занимаются Zumba, — рассказывает тренер Надежда. — В Центре активного долголетия тренировки проходят по особенной программе: в Zumba Gold нет резких движений, поворотов и прыжков через весь зал. Она рассчитана на людей старшего возраста и тех, кто никогда не занимался спортом и хочет работать в щадящем режиме. А вообще есть много программ Zumba, они строятся в зависимости от уровня сложности и подготовки. 


На занятиях нет монотонных разучиваний танцевальных па, а тренер почти не дает голосовых рекомендаций. Ученицы повторяют движения за инструктором и просто получают удовольствие от танца.

— Мне 60 лет, — улыбается Куляш Шевченко. — Бывает просыпаешься — сил нет никаких, а приду сюда к 10 часам — музыка, танцы, и как-то сразу жить хочется и двигаться. А еще я очень боюсь превратиться в огромную тетку, которая с трудом ходит и не может согнуться. Хочется сказать таким женщинам: «Займись ты уже собой, сходи в зал». Если сама о себе не заботишься и себя не уважаешь, то никто другой этого не будет делать.

Посетительницы класса танцуют в ярких майках, они улыбаются, поднимают ноги над землей так, что молодые могут обзавидоваться. Топают, хлопают и вращают бедрами.


Дина Петренко на вопрос о возрасте смеется и говорит: «Пишите — возраст 55++». До выхода на пенсию она работала бухгалтером, а сейчас занимается плаванием и не пропускает ни одной тренировки по Zumba.

— Мне этот танец очень нравится, он зажигательный и веселый. Есть элементы сальсы, фламенко, танца живота и даже хип-хопа. Думаю, нужно заниматься и следить за здоровьем в любом возрасте. Какая разница, сколько тебе лет, — двигайся. Чем больше движения, тем больше будет сил.


Наталья Клепекова вышла на пенсию в феврале. Работала руководителем экономического отдела в строительно-монтажной организации. Говорит, что ужасно рада что не попала под увеличение пенсионного возраста.

— Принято считать, что пенсия — это время невостребованности, исключения из общества. Но у меня началась новая жизнь. Я не лукавлю. Пенсия — это свобода. Всю жизнь я, как и другие люди моего поколения, тяжело работала, и на пенсии я наконец-то наслаждаюсь жизнью. Мне не нужно вылавливать в графике какие-то дни, чтобы отправиться в поездку, встретиться с друзьями или сходить в зал. Я стала хозяйкой своего времени и совершенно не испытываю дискомфорта из-за того, что я больше не работаю.


Ирина Шохина, бывший банковский работник, пошла на тренировки по совету дочери, которая тоже танцует Zumba. Охотно рассказывает, почему не коротает пенсионное время на даче:

— Ушла на пенсию — продала дачу. Я провела на ней много времени, но однажды меня озарило: «Боже, что я тут забыла?!». Жизнь протекает так стремительно, а хочется еще столько увидеть, посмотреть, сделать, в конце концов. Конечно, кому-то нравятся сериалы, лавочка и грядки, но не всем же. Время меняется, и пенсионеры тоже. Думаю, что современные бабушки и дедушки должны заслуженно заниматься собой и своим здоровьем. 


Тренировка длится около трех часов. За это время, даже сачкуя выполнять выпады и делая поворот через раз, можно прочувствовать мышцы, вспотеть и сжечь лишние калории. Именно за похудением на фитнес пришла Ирена Константиновна Шарова. Пять лет назад женщина потеряла мужа и сосредоточилась на воспитании внуков и правнуков, хотя раньше постоянно танцевала. Говорит, что быстро набрала вес: увеличилась с 42 до 50 размера. А тем временем дети и внуки эмигрировали из Беларуси, свободного времени стало намного больше.

— Про фигуру думать никогда не поздно, — уверена Ирена. — Надеюсь, что со временем я если и не влезу в прежние костюмы, то хотя бы стану энергичней. Обожаю африканские и латиноамериканские ритмы, это такая классная физкультура! Улучшается самочувствие, спина меньше болит, да и забываешь о проблемах.


— Мне очень нравится работать с людьми «золотого возраста», — говорит Надежда. — Я веду классы в разных минских фитнес-клубах, но отношение ко взрослым группам особенно теплое. Сначала было немного тяжело: нужно регулировать нагрузку, но сейчас я не могу передать гордости и восхищения своими ученицами. Когда они преодолевают себя, когда стройнеют и становятся более открытыми к новому, конечно, мне радостно. Здорово, что все больше и больше пенсионеров становятся такими и активно проводят время. Но я думаю, что пока это все-таки не массовое движение, а скорее исключение, чем правило.


Занятия проходят дважды в неделю. По словам Надежды, цена на абонемент намного ниже, чем в фитнес-центрах, где она преподает обычно — 32 рубля за 8 занятий.

— К сожалению, пока в классе только девочки, — вздыхает тренер. Zumba-сообщество во всем мире очень сплоченное. Мы постоянно друг с другом общаемся и обмениваемся опытом, и как-то так получается, что фитнесом в основном занимаются женщины. Если вдруг появляется мужчина на программе, то он быстро становится известными внутри комьюнити. А у нас пока такого «короля танцпола» нет, но кто знает, может быть, в ближайшее время и мужчины подтянутся.

 
 
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Женщины старше 55 рассказали редакции LADY.TUT.BY, почему в разгар дачного сезона променяли дачи и грядки на латиноамериканские ритмы.
 
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