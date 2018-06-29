Прямые телефонные линии пройдут в Мингорисполкоме и облисполкомах

Решить проблему одним звонков. Или внести предложение.

Прямые телефонные линии пройдут сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах. Звонить традиционно можно с 9 часов утра и до полудня. С начала года благодаря такому формату общения с гражданами удалось оперативно решить десятки проблемных вопросов.