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Прямые телефонные линии пройдут в Мингорисполкоме и облисполкомах
Решить проблему одним звонков. Или внести предложение.
Прямые телефонные линии пройдут сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах. Звонить традиционно можно с 9 часов утра и до полудня. С начала года благодаря такому формату общения с гражданами удалось оперативно решить десятки проблемных вопросов.
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Решить проблему одним звонков. Или внести предложение.
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