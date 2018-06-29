Канадские рыбаки спасли застрявшего на льдине песца

Экипаж рыболовного судна забрал с почти растаявшей льдины замёрзшего зверька и выходил его, а потом выпустил обратно на волю.

Рыболовное судно занималось промыслом у южного берега полуострова Лабрадор, когда рыбаки заметили тёмное пятно на соседней подтаявшей льдине, находившейся примерно в семи километрах от берега.



Экипаж судна решил добраться до льдины. Когда они подплыли, то увидели очень маленького песца. Выглядел зверёк неважно, был мокрым и замёрзшим, вокруг него летали чайки, которые пытались атаковать. Вероятно песец искал еду на морской льдине и оказался в ловушке, когда от неё откололся кусок.



Сначала люди пытались стащить песца с льдины руками, но он не подпускал их к себе. Тогда они переломили лодкой ледовую ножку, и когда зверёк упал в воду, выловили его оттуда сачком для рыбы.



Экипаж отвёз песца в свой порт в гавани Уильяма. Песец не был агрессивным. Радовался появлению людей рядом с его ящиком, потому что понял, что ему дают еду. И после кормёжки был не прочь пообщаться.





Зверёк прожил два дня в порту гавани прежде, чем его отпустили на волю, в дикую природу. Рыбаки судна считают, что песцу очень сильно повезло. Если бы не они сильный ветер унёс бы песца дальше в океан и он бы погиб.