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Канадские рыбаки спасли застрявшего на льдине песца
Экипаж рыболовного судна забрал с почти растаявшей льдины замёрзшего зверька и выходил его, а потом выпустил обратно на волю.
Рыболовное судно занималось промыслом у южного берега полуострова Лабрадор, когда рыбаки заметили тёмное пятно на соседней подтаявшей льдине, находившейся примерно в семи километрах от берега.
Зверёк прожил два дня в порту гавани прежде, чем его отпустили на волю, в дикую природу. Рыбаки судна считают, что песцу очень сильно повезло. Если бы не они сильный ветер унёс бы песца дальше в океан и он бы погиб.
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Экипаж рыболовного судна забрал с почти растаявшей льдины замёрзшего зверька и выходил его, а потом выпустил обратно на волю.
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