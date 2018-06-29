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Молодежь Ленинского района выбрала пожарно-спасательный спорт
30.06.2018 09:30 — Разное | Виртуальный Брест
В рамках IX летней спартакиады «Сделай правильный выбор» на стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие более 90 ребят.
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бреста, Брестский ГО ЧС, ОВД администрации Ленинского района организовали соревнования и подготовили дипломы и призы.
Команды-победительницы:
I место – средняя школа № 27;
II место – средняя школа № 18;
III место - гимназия № 33;
IV место – средняя школа № 8.
Победители в номинациях:
«Ловкий спасатель-пожарный» - Яна Кардаш;
«Юный спасатель-пожарный» - Вабищевич Денис.
Все участники и болельщики продегустировали новое вкусное мороженое «Sandwich» от ОАО «Брестское мороженое», а ОАО «Берестейский пекарь» традиционно приготовил торты для победителей.
Впереди ребят ждут соревнования по пулевой стрельбе, которые состоятся 6 июля 2018 в тире средней школы № 27.
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В рамках IX летней спартакиады «Сделай правильный выбор» на стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда состоялись соревнования по пожарно-спасательному...
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