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Молодежь Ленинского района выбрала пожарно-спасательный спорт

30.06.2018 09:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках IX летней спартакиады «Сделай правильный выбор» на стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие более 90 ребят.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56850.php

Молодежь Ленинского района выбрала пожарно-спасательный спорт

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бреста, Брестский ГО ЧС, ОВД администрации Ленинского района организовали соревнования и подготовили дипломы и призы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56850.php

Молодежь Ленинского района выбрала пожарно-спасательный спорт

Команды-победительницы:

I место – средняя школа № 27;

II место – средняя школа № 18;

III место - гимназия № 33;

IV место – средняя школа № 8.

Победители в номинациях:

«Ловкий спасатель-пожарный» - Яна Кардаш;

«Юный спасатель-пожарный» - Вабищевич Денис.

Все участники и болельщики продегустировали новое вкусное мороженое «Sandwich» от ОАО «Брестское мороженое», а ОАО «Берестейский пекарь» традиционно приготовил торты для победителей.

Впереди ребят ждут соревнования по пулевой стрельбе, которые состоятся 6 июля 2018 в тире средней школы № 27.

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках IX летней спартакиады «Сделай правильный выбор» на стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда состоялись соревнования по пожарно-спасательному...
 
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