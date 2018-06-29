Наш парк – наша забота

Именно так называется работа учащейся Дуравичской школы Анны Старовойтовой, победившей в областном этапе республиканской акции «Эко-мир» в номинации «Сад моих предков».





Среди ста учащихся учреждений образования из шестнадцати районов Гомельщины и города Гомеля творческий проект талантливой сельской школьницы получил высочайшую оценку жюри за высокое качество исполнения. И это неслучайно: под чутким руководством учителя химии и биологии Дуравичской школы Натальи Драловой работа получилась действительно интересной и глубокой. Она включает в себя исторические факты, уникальные фотографии, на которых запечатлены моменты основания парка. Оказывается, инициаторами закладки парка были в свое время председатель Дуравичского сельского Совета Михаил Домненко и заведующий сельской библиотекой Василий Ткачев. Идея основать парк родилась в 1962-м, но реализовать ее смогли лишь через 4 года. 3 апреля 1966 года были высажены 870 саженцев. Подтверждение тому было найдено в выписке из Октябрьского сельисполкома.

Сегодня в центре парка находится обелиск памяти погибшим во время Великой Отечественной войны землякам. Не так давно появились и беседки для отдыха, которые регулярно обновляются силами учащихся Дуравичской школы, а осенью прошлого года в парке были высажены новые деревья.

Но этого недостаточно, считает Анна: «… парк должен стать местом, где молодым мамам можно погулять с детками (с начала и по 20 апреля текущего года родилось 11 малышей), а пожилым людям собраться в беседке, рассказать друг другу о своей жизни». А чтобы это случилось быстрее, по мнению девушки, надо всем вместе заняться улучшением его экологического и эстетического состояния.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора

и из архива

Дуравичской школы.