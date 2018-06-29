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Оршанский спринтер Виталий Парахонько выиграл турнир в Дании
Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене.
Дистанцию белорус преодолел за 13,63 сек. Вторым финишировал Девон Хилл — 13,72 сек, а бронзовым призером стал Дьюс Картер из Ямайки — 13,79 сек.
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Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене.
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