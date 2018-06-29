Кто первым примет с визитом бывшего европейского изгоя?

Ван дер Беллен прибыл в белорусскую столицу для участия в открытии второй очереди мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря Тростенец.





Напомним, что после референдума 1996 года, когда был проведен референдум по увеличению полномочий президента и распущен законно избранный парламент Беларуси, Александр Лукашенко для Запада стал персоной нон-грата. В периоды «оттепелей», когда приостанавливалось действие визовых санкций, белорусский лидер, правда, ездил на Запад, но частным порядком, на отдых. Официальных визитов в западном направлении с 1996 года не было.





Судя по последним заявлениям, первой страной, которая примет бывшего европейского изгоя, может стать Австрия.





Кстати, австрийское лобби не в первы раз открывает для Лукашенко двери в Европу. Так, в 2010 году прокуратура Зальцбурга проводила расследование обстоятельств отдыха белорусского президента Александра Лукашенко с семьей и чиновниками в австрийских Альпах в 2002 году. Оказалось, что сам визит на курорт был незаконен – тогда Лукашенко был запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, правоохранителей интересовали 200 тысячами евро, потраченных на «президентские гастроли» австрийской стороной.





Напомним, что за свой отдых Лукашенко «расплатился» с австрийцами акциями мобильного оператора и несколькими белорусскими заводами – по крайней мере, сделки совпали по времени, а таких случайностей не бывает.





Белорусское руководство в Австрию приглашали тогдашний председатель австрийского Национального олимпийского комитета и владелец сети казино. Австрийским гостеприимством, кроме самого Александра Лукашенко, воспользовались его сыновья Виктор и Дмитрий, а также тогдашний председатель Палаты представителей белорусского парламента Владимир Коноплев, мать младшего сына президента Ирина Абельская, тогдашний управделами администрации президента Галина Журавкова, нынешний глава МИД Владимир Макей и теперь успешная бизнес-вумен Наталья Петкевич.





В 2012 году над организаторами этого отдыха состоялся суд.





Бывшего генсека НОК Австрии Хайнца Юнгвирта суд признал виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам лишения свободы. Юнгвирт был одним из тех австрийцев, которые активно налаживали связи с белорусскими властями, но далеко не единственным. Судя по всему, срок наказания истек и лоббисты взялись за старое.





Напомним, что австрийский бизнес в Беларуси пошел вверх как раз после 2002 года. Среди австрийских концернов, которые пришли в страну, – Raiffeisenbank, Telecom Austria, страховая компания Wiener Stadtische, строительный концерн RABAG и другие. Кто стоит за готовящимся визитом, скоро узнаем по приватизационным сделкам.





Напомним, что Александр Лукашенко в последнее время тесно общается с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Так, в мае этого гоlа они по телефону обсудили Velcom и пригласили дру друга в гости.