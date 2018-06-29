"Пробежал полтора километра - и остановилось сердце". Во время сдачи нормативов умер сотрудник жодинской тюрьмы

— Сегодня 9 дней как с нами нет Вадима, только вернулись с кладбища, оченя тяжело, — рассказывают TUT.BY родные старшего контролера жодинской тюрьмы № 8. — В тот день они сдавали квартальные зачеты, сразу в самой тюрьме, потом пошли на стадион на улицу Советская. Жара была 29 градусов. Вадим пробежал полтора километра, стало плохо, он умер прямо возле беговой дорожки.





Вадиму Ильюшонку было 40 лет, в тюрьме проработал больше 20.





— О том, что Вадим умер, нигде не сообщается, а ведь это ЧП. Нам только говорят: «Ждите», — вздыхают родственники. — Год назад Вадиму сняли группу лечебной физической культуры (ЛФК), то есть раньше он не бегал кроссы, а теперь стал. Накануне у Вадима схватило сердце, его откачивали и все равно заставили бежать. В память врезался разговор, как уговаривали его накануне не бежать.





Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдал «потихонечку и тяжело».





— Вскрытие показало, у него была ишемическая болезнь сердца. На каком основании тогда сняли ЛФК? Там же работают люди в возрасте и почему должны бегать в эту жару? — задаются вопросом родные.



