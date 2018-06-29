Госсекретарь канцелярии президента Польши возложил цветы в Куропатах

Госсекретарь Кшиштоф Щерский приехал в пятницу в Минск , чтобы принять участие в церемонии открытия второй очереди мемориала в Тростенце. Утром, до начала официального мероприятия, делегация во главе со Щерским заехала в Куропаты и возложила цветы.





«Да, делегация со Щерским была в Куропатах и возложила там венок», — рассказали TUT.BY в посольстве Польши.





Напомним, сегодня на открытие второй очереди мемориала в Тростенце в Минск прибыли президенты Германии, Австрии и бывший президент Австрии. В мероприятии также примут участие Александр Лукашенко, государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.





Защитники Куропат ранее направляли открытое письмо президентам Германии, Польши, Австрии и Израиля с просьбой включить в программу визита в Беларусь посещение урочища Куропаты.



