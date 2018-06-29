Футбольные легенды: Роберто Баджо. Промах века

«Чемпионат мира в США выиграла Бразилия. Конечно, принято отмечать игроков команды-победительницы, тем более там блистал великолепный Ромарио. Но для меня турнир в США это чемпионат одного человека — Роберто Баджо», — говорит Георгий Черданцев, спортивный комментатор и автор футбольной энциклопедии «Истории чемпионатов мира» (издательство АСТ).





Промах века

Он приехал на чемпионат мира с травмой. Травмы вообще преследовали Баджо всю жизнь, и удивительно, что он доиграл до 37 лет. В 18 лет один из самых выдающихся игроков в истории футбола получил такую травму, после которой всерьез встал вопрос о завершении еще не начавшейся карьеры: не выдержало правое колено, в котором полетело всё — связки и мениск.





На операции во Франции Баджо наложили 220 швов, с которыми он и провел всю свою жизнь на футбольных полях. В отборочном цикле перед чемпионатом мира в США Баджо травмировал ребро и месяц не тренировался. На сборах тренер-новатор Ариго Сакки, никогда не игравший профессионально в футбол, гонял футболистов сборной Италии как десантников, и не до конца восстановившийся Баджо получал те же неимоверные нагрузки, что и все остальные.





По ходу чемпионата Баджо получил сначала одно повреждение, затем другое — ахиллова сухожилия, а в матче с Болгарией — удар по лодыжке, закончившийся заменой на 71-й минуте. На финал Роберто Баджо вышел буквально на одной ноге. К уже имевшимся болячкам добавилось повреждение задней поверхности бедра.





Перед Ариго Сакки стоял очень тяжелый выбор: рискнуть и выставить на игру своего лучшего, но очень далекого от 100-процентной готовности игрока или найти какое-то другое решение. Сакки решил рискнуть, ведь именно Баджо тянул на себе в общем-то среднюю итальянскую команду в финал. Достаточно сказать, что, если не ошибаюсь, чуть ли не впервые в истории мировых чемпионатов все до одного гола своей команды в плей-офф на пути к финалу, а их было шесть, забил один игрок — Роберто Баджо.





У него всегда было столько же поклонников, сколько и тех, кто его не переваривал, хотя я не понимаю, как можно оставаться не только равнодушным, но и чувствовать что-то нехорошее по отношению к такому выдающемуся таланту. «Кролик, намочивший штанишки», — так отзовется о Баджо после неубедительной игры самого Роберто и всей сборной Италии в групповом турнире патрон «Ювентуса» Джанни Аньелли.





Слова, которые при всем уважении к создателю великого клуба, никак не делают ему чести. Можете себе представить, что говорили о Баджо менее известные личности, если фигуры такого масштаба как Аньелли позволяли себе говорить о нем подобное вслух.





Намочивший штанишки Кролик мог бы остаться в запасе на радость Аньелли и вообще не выходить на финал, участие в котором с такими травмами могло стоить Баджо карьеры. Но он вышел, настоял на том, что должен играть, потому что понимал: финал чемпионата мира и возможность его выиграть бывают, может быть, только один раз в карьере даже очень большого игрока.





Он вышел на матч, который по настоянию европейских телевещателей начался в 12.30 местного времени. В Лос-Анджелесе стояла такая страшная жара, что не то что играть в футбол — сидеть на трибуне было невозможно. Мои работавшие на том чемпионате коллеги вспоминали: техника и компьютеры буквально плавились на палящем солнце.

Баджо до серии пенальти провел в раскаленном котловане стадиона «Роуз Боул» 120 тяжелейших минут. Именно у него было два момента, чтобы решить все в игровое время: сначала стенка с Массаро (больная нога не позволила Баджо после передачи начать движение на полной скорости, он чуть не успел к мячу, и удару не хватило силы, чтобы он стал проблемой для вратаря сборной Бразилии Таффарела), а уже перед самым финальным свистком Баджо едва не сотворил шедевр.













После скидки Альбертини, не опуская мяч на землю, не думая ни о каких других решениях и вариантах продолжения атаки, 10-й номер сборной Италии с разворота, поймав мяч в воздухе, нанес идеальный по исполнению удар с очень приличной дистанции. Мяч летел под самую перекладину, и попади в ворота, это был бы не просто победный гол в финале чемпионата мира, а один из самых красивых мячей в истории финалов. Бразилию выручил Таффарел, пишет 7 дней.





Однако большинству публики до всего этого не было никакого дела. Она этого или не знает, или не помнит, или не хочет знать. Зато хорошо помнит, что именно Баджо ударил выше ворот в серии послематчевых пенальти, которая решала, кто станет чемпионом мира — Италия или Бразилия. И неважно, что Баджо мог бы отказаться от участия в этой серии, ведь он был еле живой и на одной ноге.









Отказаться, как это сделал его соотечественник Скиллачи четырьмя годами ранее. Но Баджо понимал, что он лидер, и пойти ударить несмотря на боль и усталость — его долг перед командой и болельщиками. Он пошел и пробил выше. «Пенальти не забивают только те, кто не боится выходить их бить», — напишет потом Баджо в своей автобиографии.





В 2002 году Баджо вместе с такими легендами как Яшин, Пеле и Марадона вошел в символическую сборную участников чемпионатов мира по версии FIFA. В 2014-м Роберто Баджо вошел в десятку величайших 10-х номеров в истории футбола. Возможно, он был бы первым среди всех. Если бы забил тот пенальти, если бы не получил все те травмы, с которыми он играл финал в Лос-Анджелесе, если бы у него хватило сил всего на один, но самый важный удар в карьере.





Но, как мы уже не раз убеждались на страницах этой книги, история не знает сослагательного наклонения. Баджо не забил и не стал чемпионом мира в отличие от тех, кто был чуть моложе и выиграл титул со сборной Италии 12 лет спустя с тем тренером, с которым ему так и не удалось найти общий язык. Вот ведь ирония, злая ирония судьбы.





На юбилее - 50 лет Роберто Баджо





Баджо на той или иной позиции присутствует в любом рейтинге, кто бы его ни составлял и в какой бы стране это ни происходило, но лично для меня среди зарубежных футболистов он (я думаю, уже навсегда) останется на первом месте. Я неимоверно рад, что мне выпала радость комментировать матчи с участием своего любимого игрока.









Справка

Роберто живет в городке Аль­­тавилла-Вичентина недалеко от Виченцы. Живет на отшибе, тихо-тихо. За дюжину лет всего пару заметок в местной прессе. Раз, когда появились фото Баджо на охоте, и защитники животных всполошились — как же наш буддист на такое пошел. В другой раз, когда он попросил городской совет сделать частной грунтовую дорогу, которая проходит вблизи его дома. Ради конфиденциальности и безопасности семьи. Роберто предложил взять на себя прокладку альтернативных маршрутов. Но мэр отказал, мол, это исторический путь в город, да еще и, на минуточку, защищенный экопроектом "Жизнь холмов", пишет segodnya.ua

Допущенный на виллу Роби журналист La Repubblica описывал обстановку так: "Баджо в зеленой рубахе, на мини-тракторе косит траву и выглядит счастливо... В доме следов футбола мало. Фото с Роналдо, Саморано, Занетти и "Золотой мяч" в коридоре, ведущем к спальне. Еще есть шкафы с футболками, но в подвале. Говорит: "Никогда никому не показывал, у меня их более шестисот. Марадоны с ЧМ, Пеле в "Сантосе", ван Бастен, Гуллит, Зико, Барези... Сохранил и свои бутсы, форму.