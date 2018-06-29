Украина приготовилась к обмену заключенными с Россией. В списке есть режиссер Олег Сенцов

Текст ее заявления доступен на сайте украинского омбудсмена.





«Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиян, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем», — говорится в заявлении.





Отмечается, что Киев готов забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, но в этом Украине отказывает Россия. «Мы стремимся забрать их через политические договоренности», — подчеркнула Денисова.









Как указывает «Украинская правда», омбудсмен отметила, что не может обнародовать список украинцев, но подтвердила, что в нем есть режиссер Олег Сенцов, 47-й день голодающий в российской тюрьме. Денисова добавила, что намерена проинформировать послов России, Германии, Франции, Евросоюза и США и комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в России.



