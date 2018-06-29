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Украина приготовилась к обмену заключенными с Россией. В списке есть режиссер Олег Сенцов

30.06.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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Украина готова выдать России осужденных россиян в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Об этом в пятницу, 29 июня, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

 Текст ее заявления доступен на сайте украинского омбудсмена.

«Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиян, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Киев готов забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, но в этом Украине отказывает Россия. «Мы стремимся забрать их через политические договоренности», — подчеркнула Денисова.


Как указывает «Украинская правда», омбудсмен отметила, что не может обнародовать список украинцев, но подтвердила, что в нем есть режиссер Олег Сенцов, 47-й день голодающий в российской тюрьме. Денисова добавила, что намерена проинформировать послов России, Германии, Франции, Евросоюза и США и комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в России.


 
 
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Украина готова выдать России осужденных россиян в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Об этом в пятницу, 29 июня, заявила уполномоченный Верховной...
 
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