Фото: ЧМ-2018 все возрасты покорны. Яркие образы









Это хорошо знакомый нам 70-летний немец Губерт Вирт, прославившийся тем, что отправился в Россию на тракторе 1936 года выпуска.





Поклонница сборной Бразилии наблюдает в фан-зоне за поединком «Селесао» с командой Швейцарии (1:1). Онлайн матча. Фото: Reuters





Поклонник сборной Нигерии ожидает начала встречи «Суперорлов» с исландскими футболистами (2:0). Фото: Reuters

А также представители Перу, Нигерии, Колумбии, Мексики, Бразилии и других стран.





Фанат в ярком костюме поддерживает Бразилию в игре с Коста-Рикой (2:0). Онлайн матча. Фото: Reuters





Перуанская болельщица плачет во время матча Франция — Перу (1:0). Фото: Reuters





На чемпионат мира по футболу приехало много болельщиков почтенного возраста.

SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки с эмоциями опытных почитателей футбола.