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Фото: ЧМ-2018 все возрасты покорны. Яркие образы

30.06.2018 08:32 — Разное | Партизан  
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На трибунах ЧМ-2018 по футболу много возрастных болельщиков в ярких образах



 Это хорошо знакомый нам 70-летний немец Губерт Вирт, прославившийся тем, что отправился в Россию на тракторе 1936 года выпуска. 


Поклонница сборной Бразилии наблюдает в фан-зоне за поединком «Селесао» с командой Швейцарии (1:1). Онлайн матча. Фото: Reuters


Поклонник сборной Нигерии ожидает начала встречи «Суперорлов» с исландскими футболистами (2:0). Фото: Reuters

А также представители Перу, Нигерии, Колумбии, Мексики, Бразилии и других стран.


Фанат в ярком костюме поддерживает Бразилию в игре с Коста-Рикой (2:0). Онлайн матча. Фото: Reuters


Перуанская болельщица плачет во время матча Франция — Перу (1:0). Фото: Reuters


На чемпионат мира по футболу приехало много болельщиков почтенного возраста.

 SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки с эмоциями опытных почитателей футбола.


 
 
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На трибунах ЧМ-2018 по футболу много возрастных болельщиков в ярких образах
 
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