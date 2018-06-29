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Фото: ЧМ-2018 все возрасты покорны. Яркие образы
На трибунах ЧМ-2018 по футболу много возрастных болельщиков в ярких образах
Это хорошо знакомый нам 70-летний немец Губерт Вирт, прославившийся тем, что отправился в Россию на тракторе 1936 года выпуска.
Поклонница сборной Бразилии наблюдает в фан-зоне за поединком «Селесао» с командой Швейцарии (1:1). Онлайн матча. Фото: Reuters
Поклонник сборной Нигерии ожидает начала встречи «Суперорлов» с исландскими футболистами (2:0). Фото: Reuters
А также представители Перу, Нигерии, Колумбии, Мексики, Бразилии и других стран.
Фанат в ярком костюме поддерживает Бразилию в игре с Коста-Рикой (2:0). Онлайн матча. Фото: Reuters
Перуанская болельщица плачет во время матча Франция — Перу (1:0). Фото: Reuters
На чемпионат мира по футболу приехало много болельщиков почтенного возраста.
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На трибунах ЧМ-2018 по футболу много возрастных болельщиков в ярких образах
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