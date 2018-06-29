В Австрии официально признали третий пол

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.













В ноябре 2017 года Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.







