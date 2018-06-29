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В Австрии официально признали третий пол

30.06.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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Конституционный суд Австрии постановил, что власти страны должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол, сообщает Associated Press.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.

 

В ноябре 2017 года Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния. 

 

Интерсексуальность – различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему. По оценкам экспертов ООН, в мире рождается от 0,05 до 1,7 процента интерсекс-людей, пишет telegraf.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Конституционный суд Австрии постановил, что власти страны должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол, сообщает Associated...
 
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