Гродно стал лучшим областным центром Беларуси









Гродно признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В первой категории (среди городов областного подчинения и города Минска) лучшим признан Гродно. Денежная премия составит 8 тыс. базовых (196 тыс. рублей).





Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более) признаны Жодино Минской области и Полоцк Витебской области, которые получат по 3 тыс. базовых (73,5 тыс. рублей).





В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 тыс. до 50 тыс. жителей) лучшими стали Береза Брестской области, а также Рогачев Гомельской области и Белыничи Могилевской области. Денежная премия — по 2 тыс. базовых (49 тыс. рублей).





Победителями в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей) признаны Копысь и Дубровно Витебской области, Ветка Гомельской области, а также Краснополье Могилевской области. Каждый получит по 1,5 тыс. базовых (36 750 рублей).





В пятой категории (сельские населенные пункты) победу праздновали агрогородки Хомск Дрогичинского района, Добромысли Лиозненского района, Камаи Поставского района, населенный пункт Должа Витебского района, а также агрогородок Свислочь Гродненского района. Денежная премия — по 800 базовых (19,6 тыс. рублей).









Не менее 70% от денежных премий будет направлено на развитие населенных пунктов, до 30% — на премирование руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, занявших первые места.



