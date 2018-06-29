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«Украинцы были очень бедные и очень голодные». Как вьетнамец заработал миллиарды на лапше «Мивина»
30.06.2018 08:30 — Разное | ProBusiness
Этот предприниматель — первый миллиардер Вьетнама. Родился Фам Нят Выонг в бедной семье, а реализовался в Украине. Именно он — создатель известной лапши быстрого приготовления «Мивина». Но разбогател он не только благодаря ей.
Смотрите видеоисторию, как предприниматель заработал миллиарды:
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Этот предприниматель - первый миллиардер Вьетнама. Родился Фам Нят Выонг в бедной семье, а реализовался в Украине. Именно он - создатель известной лапши быстрого...
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