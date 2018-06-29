«Украинцы были очень бедные и очень голодные». Как вьетнамец заработал миллиарды на лапше «Мивина»

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Этот предприниматель — первый миллиардер Вьетнама. Родился Фам Нят Выонг в бедной семье, а реализовался в Украине. Именно он — создатель известной лапши быстрого приготовления «Мивина». Но разбогател он не только благодаря ей.

Смотрите видеоисторию, как предприниматель заработал миллиарды: