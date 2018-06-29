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Соболенко играет с Возняцки в финале турнира в Истбурне. Онлайн

30.06.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко оспаривает титул на турнире в Истбурне (призовой фонд — 852,5 тыс. долларов) со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию поединка.


Фото: Reuters

На пути к финалу турнира в Исбурне Арина Соболенко выбила из розыгрыша соревнований трех теннисисток из топ-20: немку Юлию Гёргес (13 WTA), бельгийку Элизу Мертенс (15 WTA) и чешку Каролину Плишкову (7 WTA). В полуфинале Арина была сильнее польки Агнешки Радваньской (31 WTA) — 6:3, 1:6, 6:3.

С начала года Арина Соболенко одержала 23 победы и потерпела 14 поражений на соревнованиях под эгидой WTA. Она сыграла в трех четвертьфиналах и одном финале на турнирах серии International, а выход в финал в Истборне — первый в ее карьере на турнирах серии «Премьер».

В онлайн-рейтинге, просчитывающем изменения в официальном рейтинге WTA на будущую неделю, Арина поднялась на 13 позиций и занимает 32-е место. Отметим, что первый матч в 2018 году она провела, будучи 73-й в мире.

Каролин Возняцки (2 WTA) в нынешнем сезоне дважды доходила до финала на крупных стартах. В Окленде Каролин уступила Юлии Гёргес, а в решающем матче на открытом чемпионате Австралии была сильнее румынки Симоны Халеп. Турнир в Истбурне Возняцки покорился в 2009 году, а в 2017-м она сыграла здесь в финале.

Истборн — последний турнир на травяном покрытии перед стартом Уимблдона 2 июля. Известно, что там в первом раунде Соболенко сыграет с Михаэлой Бузарнеску (28 WTA) из Румынии.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко оспаривает титул на турнире в Истбурне со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.
 
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