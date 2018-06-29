​Мемориал «Тростенец» станет одним из главных образовательных центров по сохранению памяти в Европе

Здесь будут проходить международные молодёжные встречи и экскурсии. Об этом заявили участники конференции «Помнить ради общего европейского будущего».

В международном образовательном центре собрались эксперты, историки и представители посольств Украины, Германии, России и Беларуси. В центре внимания – трансграничное взаимопонимание. Последние залпы Второй мировой отгремели более семи десятилетий назад, но до сих пор продолжаются поиски мест захоронений солдат по всей Европе. При этом в западной части Старого Света о Тростенце до сих пор многие почти ничего не знают.

Основное направление работы подобных образовательных центров – донести факты о войне молодёжи. Проекты памяти – это не только выездные экскурсии, но и специальные волонтёрские лагеря. Его участники помогают обустраивать места захоронений, а также оказывают помощь ветеранам.