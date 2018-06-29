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Мигранты пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии
Новые принципы общей миграционной политики согласовали в Брюсселе на саммите Евросоюза. После дискуссии, которая длилась почти 15 часов, представители 28 стран приняли обновлённые правила приёма беженцев.
Пока политики обсуждали общие подходы, у берегов Ливии исчезли несколько сотен мигрантов. Они пытались нелегально перебраться в Европу по средиземноморскому маршруту. И пропали без вести после крушения лодки. Ливия в последние годы стала основным перевалочным пунктом для десятков тысяч беженцев, которые покидают страны Ближнего Востока и Северной Африки из-за вооружённых конфликтов.
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Новые принципы общей миграционной политики согласовали в Брюсселе на саммите Евросоюза. После дискуссии, которая длилась почти 15 часов, представители 28 стран...
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