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Мигранты пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии

30.06.2018 10:24 — Разное | ОНТ  
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Новые принципы общей миграционной политики согласовали в Брюсселе на саммите Евросоюза. После дискуссии, которая длилась почти 15 часов, представители 28 стран приняли обновлённые правила приёма беженцев.

Пока политики обсуждали общие подходы, у берегов Ливии исчезли несколько сотен мигрантов. Они пытались нелегально перебраться в Европу по средиземноморскому маршруту. И пропали без вести после крушения лодки. Ливия в последние годы стала основным перевалочным пунктом для десятков тысяч беженцев, которые покидают страны Ближнего Востока и Северной Африки из-за вооружённых конфликтов.

 
 
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Новые принципы общей миграционной политики согласовали в Брюсселе на саммите Евросоюза. После дискуссии, которая длилась почти 15 часов, представители 28 стран...
 
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