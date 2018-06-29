Мигранты пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии

Новые принципы общей миграционной политики согласовали в Брюсселе на саммите Евросоюза. После дискуссии, которая длилась почти 15 часов, представители 28 стран приняли обновлённые правила приёма беженцев.

Пока политики обсуждали общие подходы, у берегов Ливии исчезли несколько сотен мигрантов. Они пытались нелегально перебраться в Европу по средиземноморскому маршруту. И пропали без вести после крушения лодки. Ливия в последние годы стала основным перевалочным пунктом для десятков тысяч беженцев, которые покидают страны Ближнего Востока и Северной Африки из-за вооружённых конфликтов.