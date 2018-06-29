На автомобиле по Франции: необычные знаки на перекрестках, вежливые водители и много фоторадаров

Каждая страна в Европе имеет свои особенности в применении правил дорожного движения и сложившейся культуре взаимоотношений между водителями. Франция не является исключением. Имея уже почти четверть века опыт вождения по французским дорогам, могу смело сказать, что во Франции дисциплинированному иностранному водителю нечего бояться. Хотя некоторые национальные «хитрости» французов надо все же изучить, чтобы общение с местными полицейскими стало очень редким, а если повезет, то и вовсе исключить его из своего обихода.





Где заправляться

Стоимость топлива во Франции после последних повышений цен на нефть заметно ударила по карману путешественников. Самая дешевая «солярка» сегодня там по 1,40 евро. Причем это чаще всего на АЗС возле супермаркетов. А на автостраде редко где найдешь дешевле 1,57, а то и 1,65 евро. Бензин AИ 95 от 1,55 и до 1,80 евро на некоторых особенно дорогих АЗС.





И нужно обязательно знать одну французскую особенность: в ночное время заправиться не на автобане практически невозможно. Речь, разумеется, идет не о французах, а о наших с вами соотечественниках. Дело в том, что на мелких дорогах и в городах заправки закрываются на ночь, а оплатить топливо по банковской карточке весьма проблематично. Редко какая белорусская Visa или Master Сard, причем в версии не ниже «классик», срабатывает на местных терминалах. А если вам очень повезет и она сработает, то у вас блокируется сумма в районе 120 евро, хотя вы и собираетесь налить какие-то 20 литров, чтобы доехать до своего отеля. Разблокировка денег может произойти только через несколько дней. Так что в ночное время старайтесь при лимите топлива все же выезжать на автостраду.

И еще одна деталь: забудьте советское требование поставить сначала пистолет в бак, а потом идти оплачивать деньги в кассу. Это небезопасно, к тому же бесполезно. Как правило, на всех европейских заправках сначала заливаешь топливо, а потом оплачиваешь. Но в последнее время участились случаи неоплаты клиентами полученного топлива, поэтому сотрудники АЗС требуют предварительной оплаты. И если пистолет вашей колонки уже «предусмотрительно» вставлен в бак, то вас попросят сначала пойти поставить его на место и лишь затем вам включат подачу топлива.

Дороги и манеры

Нынешние навигаторы прекрасно справляются с ролью гидов для водителей, впервые попавших во Францию. Но в любом случае лучше корректировать действия навигационной системы, исходя из актуальной обстановки. Скажем, когда нужно объехать временное закрытие дороги или возникшую пробку. И тут как раз весьма пригодится правильное понимание того, как французы ставят свои указательные знаки с названиями населенных пунктов. Впервые попав на французский перекресток, рискуешь ошибиться в выборе правильного направления.





Все дело в том, что здесь дорожники ставят знаки на самом перекрестке, причем стрелка указывает именно в тот поворот, на котором стоит. Если не знать этого, то, подъезжая к перекрестку и увидев, что нужный тебе населенный пункт указан стрелкой влево, логично будет поехать влево. И лишь с опытом приходит осознание, что стрелка на перекрестке поставлена с наклоном и указывает именно в тот поворот, куда нужно ехать. Издалека же мы видим плоское изображение этой стрелки, и отсюда происходят многие ошибки начинающих узнавать Францию туристов.

Вообще, в Европе французы наиболее логично и детально подходят к дорожным знакам и светофорам. Так, например, дублирующие внизу дополнительные секции светофоров любой приезжий сразу же оценит. Не надо изворачиваться и задирать голову вверх, чтобы увидеть, какой сигнал светофора горит, особенно если видимость ограничена или ты стоишь впереди колонны. Дублирующий сигнал — вот он, рядом, загорелся, и ты отправился в путь. Еще одна интересная особенность: на обратной стороне встречного светофора на перекрестке они делают крестообразный разрез на красном и зеленом фонарях, и вам видно, какой сигнал горит едущему навстречу вам на светофоре водителю. И тогда уж поворот налево для вас становится явлением гораздо более безопасным.





И еще: во Франции очень четко соблюдаются правила поочередного перестроения в случае сужения дороги. Не пытайтесь не пропустить кого-то, даже если вы едете двумя машинами. Вас точно не поймут, и вы просто введете француза в панику, это в лучшем случае, а в худшем — просто попадете в ДТП. Поэтому, если вы с товарищем вдруг решили на двух машинах поездить по Франции, то будьте готовы к тому, что между вами на парижской кольцевой и других аналогичных транспортных развязках будут смело вклиниваться «посторонние». И лучше им не мешать в этом, а просто выждать подходящий момент, контролируя своего ведущего на расстоянии. Перестроения у французов настолько часты, что через несколько секунд вклинившийся «чужак» покинет это место, особенно если ваш ведущий слегка начнет притормаживать поток.





Отдельная тема — платные дороги во Франции. В последнее время на них практически не осталось обслуживающего персонала в кабинках. Поэтому въезжая на платную автостраду, запаситесь заранее не только банковской карточкой «классик» (электронные и карты «Маэстро» здесь вообще не пройдут), но и мелкой наличностью. С купюрами 100 евро вы можете оказаться не у дел, тем более если по каким-то причинам не сработает даже ваша карта-«голд», такое бывает. Можно, конечно, потом вызвать дежурного кнопкой, ожидая его появления минут 5−10, если он на этом посту вообще имеется, но лучше поберечь свое время и нервы.





Во Франции говорят, что если ты научился ездить по Парижу, то ты без опаски можешь поехать в любой другой французский или европейский город. С этим трудно не согласиться, учитывая насколько плотный дорожный поток во французской столице. Главное, нужно знать, что если ты заблудился или не уверен, то не стоит делать резких движений. Показав поворот, можно, медленно двигаясь, пересечь даже несколько полос прямо перед перекрестком, сделав знак рукой через открытое окно соседнему водителю. Французы снисходительно пропустят вас, понимая, что все имеют право на ошибку, особенно иностранцы. При этом следует аккуратно относиться к требованию «помехи справа». Так, скажем, площадь Шарля де Голля, на которой стоит Триумфальная арка, и в которую входят 12 улиц, не имеет разметок движения по полосам и светофоров. И это единственное, пожалуй, во Франции кольцо, которое не является главным по отношению к входящим в него улицам. Поэтому движешься там, пропуская всех, кто от тебя оказывается с правой стороны. Мероприятие не для слабонервных, если вы впервые туда попали. Но проехав там раз 5−6, уже спокойно начинаешь понимать психологию французских водителей. Стараешься сразу занять внутренний радиус, не теряя бдительности по отношению к приближающимся справа машинам.

И еще одна деталь о французской столице. Точнее сказать, о ее границе, которая проходит четко по линии так называемой периферик, то есть что-то вроде нашего МКАД. Весь Париж официально лежит в границах этого 35-километрового кольца. Так вот въезды на него обязательно сопровождаются установкой знака «пересечение с равнозначной дорогой». То есть, двигаясь по «периферик», вы фактически должны уступать дорогу всем въезжающим на кольцо машинам. Вот образцовое решение для минской кольцевой дороги. Практически это выполняется очень просто: подъезжая к месту примыкания равнозначной дороги водители стараются перестроиться во второй ряд, не мешая въезжающему на «периферик» транспорту.

Полиция и штрафы

Какие вещи нужно записать как памятку белорусам, отправляющимся впервые на машине в Европу вообще и во Францию в частности:

никогда не пересекайте сплошную линию, здесь это не просто не принято, но считается строжайшим нарушением. Здесь сплошная линия если нарисована, то на это имеются все основания в связи с опасной дорожной обстановкой;

старайтесь следовать ограничению скорости на дорогах: если уж стоит знак 70 или 50 вне населенного пункта, то там действительно есть опасность и, не соблюдая скорость, вы рискуете просто не вписаться в поворот дороги;





не разговаривайте по мобильному телефону за рулем, даже стоя на перекрестке. Штраф в 70 евро не заставит себя ждать, и для этого даже не потребуется нахождение рядом полицейской машины. В городах полицейские на велосипедах контролируют дорожную обстановку и в условиях стесненного движения на городских улицах легко вас догонят, чтобы наказать за данное суровое нарушение;

кстати, эти же «уполномоченные властью велосипедисты» с легкостью накажут вас и за пересечение сплошной линии, и за разворот в неположенном месте. В качестве примера конкретный случай. На одной из парижских улиц мы стояли в пробке, ожидая пока загорится далеко впереди нас зеленый свет светофора и мы сможем чуть-чуть приблизиться к перекрестку, чтобы развернуться. Наш отель находился на противоположной стороне улицы, как раз напротив того места, где мы уже минут 5 стояли, не двигаясь. И мы решили развернуться прямо через сплошную линию, чтобы подъехать к отелю и высадить жену приятеля, которая была в то время на 7-м месяце беременности. В качестве отговорки даже заготовили фразу, мол, женщине стало дурно в машине, и мы решили чуть-чуть нарушить правила. Увы, аргументы были вообще проигнорированы подъехавшим на велосипеде полицейским. Несмотря на наши просьбы, он выписал штраф в 75 евро и с чувством гордости от исполненного долга удалился для дальнейших поисков нарушителей;

соблюдайте в точности требования знака об ограничении скорости. Здесь, как, впрочем, и в Германии, превышение даже на 1 км/ч уже считается нарушением. Следует отметить, что водителям на машинах с белорусскими номерами в этом плане несколько проще: пока еще «письма счастья» из Западной Европы к нам не приходят. Но каждый раз, увидев вспышку радара, зафиксировавшую твое нарушение ограничения скорости, ловишь себя на мысли: а что если технология уже позволяет быстро систематизировать накопленные данные нарушений и твоя машина уже значится в качестве нарушителя в общей системе данных? Тогда любой контроль полицейского, имеющего доступ в эту систему, способен выявить тебя как злостного нарушителя. И как знать, может быть, в следующий при выезде за рубеж или возвращении домой на этой машине вас сначала попросят оплатить все штрафы и лишь затем впустят или выпустят из Европы польские или литовские пограничники?





помимо стационарных радаров, установленных на дорогах и улицах в населенных пунктах, французские полицейские частенько практикуют временный контроль скорости, используя портативные фоторадары. И пусть вас особо не радует тот факт, что вам не выбегают навстречу с полосатым жезлом, чтобы попросить остановиться. Если вы нарушили скоростной режим, то за вами тотчас же будет выслан патруль в составе пары мотоциклистов, которые быстренько настигнут вас на автобане, чтобы затем предъявить фотодоказательство вашего нарушения. Либо вас «возьмут под белые ручки» на первом же пункте оплаты автострады дежурящие там полицейские, предупрежденные коллегами. Здесь полицейские вообще никогда не работают в одиночку, а чаще всего большими бригадами. Упрашивать их о снижении наказания или предлагать взятку не только бесполезно, но и чревато последствиями. Раз уж попались, лучше просто выполнить все необходимые платежные процедуры.

Если в целом говорить о режиме контроля скорости на французских дорогах, то скажу прямо: даже для самого опытного водителя сегодня не нарушить правила — это словно пройти несколько уровней компьютерной игры. Радаров слишком много по всей Франции, это приличная добавка к национальному бюджету, возведенная в ранг хорошего бизнеса еще в бытность Николя Саркози в должности министра внутренних дел. А знаков об ограничении скорости еще в несколько раз больше. И всякий раз, пересекая Францию, пытаешься дисциплинированно реагировать на каждое ограничение, ведь не знаешь, где там запрятан очередной «ловец нарушителей». Зачастую случается, что, поехав для экономии бюджета поездки по бесплатным национальным дорогам, даже безо всякого умысла совершить нарушение, получаешь потом парочку квитанций общей суммой так на 80−100 евро. И думаешь затем: может, лучше было бы поехать по платным дорогам, заплатив за них половину этого штрафа, а не играть в компьютерные многоуровневые игры с французским правосудием?

Не пытайтесь в Париже ехать по специально выделенным для общественного транспорта и такси полосам. Это чревато штрафом больше чем 100 евро, причем с учетом поставленных на тех полосах фоторегистраторов и видеокамер избежать наказания вам вряд ли удастся.

В целом же к добросовестным водителям французские полицейские относятся весьма корректно и уважительно. Если у вас иностранные номера, вам всегда помогут и отнесутся снисходительно. При этом у них не возникнет даже желания попросить ваши документы, проверить ваш багажник и прочее. Если, конечно, вы не будете сами явно провоцировать их на подобные действия.

А теперь про алкоголь. Некоторые туристы считают, что норма в 0,5 промиле — это значит можно ездить за рулем пьяным. К счастью, это не так. 150 мл сухого вина или две бутылки пива вполне могут для некоторых быть уже пороговым состоянием по французским меркам. В виде водки, виски или коньяка это, пожалуй, не более 50 г, причем для каждого организма и веса тела — это всегда индивидуально. Особенно могут наши соотечественники пострадать из-за остаточного алкоголя, когда вечером до полуночи радовались приезду во Францию, заливая в себя не меньше бутылки хорошего вина, а спустя каких-нибудь 6 часов, наивно полагая, что хмель уже прошел, они садятся за руль. Даже при случайной остановке полицейским вашей машины можете не сомневаться, что у французского стража порядка всегда будет при себе «трубочка» с индикатором. И в случае даже самых малых подозрений француз не оставит вас без контроля.

Конечно, повального контроля и необоснованных остановок транспорта со стороны французских полицейских еще не отмечалось, но превышение нормы «принятого на грудь» алкоголя я бы порекомендовал белорусам во Франции избегать. Не стоит рисковать безопасностью и собственным здоровьем.

Парковки

Принципиальных отличий от парковок Германии или Чехии здесь нет. Большинство улиц в городах не предназначены для бесплатной парковки, так что внимательно смотрите на знаки. Чаще всего оплата происходит через паркомат по стандартной схеме. Прикидываете примерное время парковки, закидываете монетки в паркомат, парковочный талон кладете под лобовое стекло.





На многих улицах можно парковаться по четным дням с одной стороны и по нечетным — с другой. Но ни на одной из улиц нельзя стоять более чем 24 часа. Потом машину необходимо убрать.

Что еще нужно обязательно знать во Франции, особенно при посещении Парижа, Марселя и других крупных городов, где отмечается высокая криминогенная обстановка? Никогда не оставляйте в машине на видном месте фотоаппараты, телефоны, видеокамеры и просто чемоданы, если вы собираетесь пойти, например, сделать несколько снимков на фоне какой-нибудь достопримечательности. Все указанные вещи должны быть у вас либо с собой, либо спрятаны в багажнике. Причем решение уложить эти вещи в багажник прямо перед уходом после того, как вы припарковались, тоже недопустимо. Зачастую грабители наблюдают за такими туристами, выбирая себе будущие жертвы. Поэтому заранее готовьтесь к выходу из машины, то есть на предыдущей остановке все сложите в багажник, а самое ценное возьмите с собой. Это сведет риск оказаться в роли ограбленного туриста до минимума.

Связь и интернет

Как и во всей Европе, при покупке телефонной карты необходимо проходить регистрацию с паспортом. Такие карты продаются на крупных АЗС на автострадах. Кстати, на этих же АЗС всегда есть бесплатный Wi-Fi. А вот на «безымянных» заправках телефонную карту вы не купите. В ресторанах и кафе, которые расположены на мелких второстепенных дорожках, как ни странно, тоже обычно есть интернет.

Варинтов получить мобильный интернет масса, во Франции работают четыре крупных оператора связи: Orange (France Télécom), SFR (Numericable), Bouygues Télécom, Free Mobile (Iliad). Например, Orange предлагает тариф за 20 евро в месяц, который включает 1 Гб трафика. За 30 евро вы получите уже 3 Гб.

Хороший вариант — Orange Holiday. За 40 евро в месяц вы получите 120 минут разговоров с любой страной Европы, 1000 международных СМС и 10 Гб трафика и доступ к Wi-Fi точкам Orange по всей Франции.