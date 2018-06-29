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Проведем время с пользой

30.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Проведем время с пользой

2 июля
Творческий конкурс «Мая Радзіма – Беларусь!» (Свислочская детская библиотека. Начало в 12.00).


Концертная программа «Квітней, мая краіна!» (сектор культуры и досуга в аг. Пацуи. Начало в 18.00).


Праздник, посвященный 520-летию г. Дятлово (г. Дятлово. Начало в 12.00).


Концертная программа «Цвети, Беларусь!» (сельский филиал-клуб аг. Великое Село. Начало в 17.00).


День вышиванки в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, ул. Советская, все районы Гродненской области. Начало в 18.00).


3 июля
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Республики Беларусь.
Районный фестиваль национальных культур «Суквецце сяброўства» (г. Лида. Начало в 13.00).


4 июля
Видеокруиз «Краіна святкуе свой дзень» (Свислочская районная библиотека. Начало в 11.00).


6 июля
Развлекательно-игровая программа «В поисках волшебного цветка» (сектор по работе с детьми и молодежью г. Свислочи. Начало в 15.00).


Народный праздник «Купалье» (г. Свислочь. Начало в 21.00).
С веселой музыкой, зажигательными танцами, купальскими песнями и народными обрядами свислочане встретят праздник Купалье, который по традиции будет проходить у водоема в городском парке. В программе: театрализованное шествие, концерт артистов любительского творчества Свислоччины, игровые программы.


«Праздник солнца», посвященный празднику Ивана Купалы, в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно. Начало в 18.00).
В программе: купальские обряды, мастер-классы, концерт лучших артистов и коллективов г. Гродно, тематическая игровая программа.


7 июля
Митинг-реквием в мемориальном комплексе «Шауличи» (мемориальный комплекс «Шауличи», Волковысский район. Начало в 15.00).


Праздник «Купалье» (сельский филиал-клуб аг. Хоневичи. Начало в 20.00).


Театрализованное представление «Ясная ночка Купальская» (сельский филиал-клуб аг. Новый Двор. Начало в 18.00).


7–8 июля
II международный военно-исторический фестиваль «Мир 1812» (г. п. Мир, Кореличский район. Начало: 7 июля – в 16.00, 8 июля – в 12.00).


Программа этого уникального фестиваля придется по вкусу любителям исторической и военной реконструкции. Участников мероприятия ждет захватывающее зрелище – реконструкция городского боя «Мир 1812» и фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской императорской армией и Великой армией Наполеона недалеко от Мирского замка.


Районный фестиваль «День реки Неман» (урочище Михайловка, Мостовский район. Начало в 15.00).


Районный праздник «БерастФэст» (г. п. Большая Берестовица. Начало в 11.00).


Впервые в г. п. Большая Берестовица пройдет брендовое мероприятие «БерастФэст». В программе праздника много интересного и увлекательного: театрализованный пролог «Бераставіца праз вякі» и шествие гостей праздника и коллективов любительского творчества Берестовитчины, Гродненщины и Минщины, театрализованное водное представление на озере г. п. Большая Берестовица «Берест и Тавица, или История одной любви», открытие нового помещения Дома ремесел.
Все желающие смогут угоститься «юшкай па-бераставіцку» и «бераставіцкай грачанкай са шкваркамі», традиционным летним напитком «Бярозавік».
Завершится «БерастФэст» праздничной дискотекой и красочным фейерверком.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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2 июляТворческий конкурс «Мая Радзіма – Беларусь!» (Свислочская детская библиотека. Начало в 12.00). Концертная программа «Квітней, мая краіна!»...
 
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